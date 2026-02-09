El show latino de Bad Bunny en el Super Bowl que molestó a Trump: Ricky Martin, Lady Gaga salsera y más

Un homenaje a los latinos en pleno emporio y emblema de Estados Unidos, el Super Bowl . Tan representativo como colgar la bandera de Puerto Rico en la Estatua de la Libertad, al igual que lo hizo en uno de sus videos, Bad Bunny recorrió todas las costumbres e imágenes representativas con sabor a la otra América que está abajo en los mapas. El artista dio un show histórico en California que despertó, entre otras emociones, el desagrado de Donald Trump .

Qué famosos fueron a ver a Bad Bunny en el Super Bowl y avalaron su mensaje político

Desde un principio dejó claro que no era Bad Bunny sino Benito Antonio Martínez Ocasio quien se presentaba en el "Súper Tazón", en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Ya con esa mención el cantante había marcada una tilde, hacer la presentación más política del evento de medio tiempo del deporte estrella norteamericano. Y lo sostuvo con gestos simples, un niño que duerme en sillas en fila en una fiesta familiar —escena que tiene reminiscencias a la tapa del disco, las clásicas sillas de plástico en el patio de cualquier casa latina—; hasta el apoyo de los grandes del arte en “La Casita”. Figuras como Pedro Pascal, Ricky Martin , Karol G, Cardi B y Jessica Alba bailaron al ritmo de "Titi me preguntó".

Lo que sobró fue el perreo, baile que el presidente de Estados Unidos calificó luego de la presentación como “repugnante” y que no representaba las costumbres americanas. Pero también las escenas que, aunque las estaban viendo millones por todo el mundo, eran solo para ese Benito pequeño que veía la televisión en Puerto Rico junto a sus padres; a ese niño le regaló su reciente Grammy a “Mejor Álbum del Año” y lo alentó cuando dijo en vivo que nunca dejó de creer en él.

“Tú también deberías creer en ti, vale más de lo que piensas”, invitó quizás a todos los inmigrantes que escapan de la ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

Ricky Martin, Lady Gaga y la memoria colectiva

El show de medio tiempo incluyó la participación de figuras internacionales como Lady Gaga, quien cantó una versión de salsa de "Die with a smile" en plena boda latina, y Ricky Martin. Este último interpretó un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, una canción que recuerda la ocupación de Estados unidos.

Sentado en la portada de “Debí tirar más fotos”, con una voz de memoria colectiva, el boricua de "Livin' la vida loca" reforzó: “No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai”, mientras los colores de Puerto Rico se multiplicaban en las tribunas.

Parado sobre una luminaria de madera, fue la introducción para “El apagón”, donde Bad Banny interpretó, al mismo tiempo que le mandaba un saludo a su abuela que lo mira desde el balcón, casi como una amenaza o un humilde recordatorio: “Ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón, batería y reggaetón. Cuidado con mi corillo, que somos un montón”.

A lo largo de su presentación, reforzó un mensaje de amor, diversidad y resistencia frente al odio y la discriminación. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, afirmó desde el escenario, antes de cerrar con un mensaje inclusivo: “Dios bendiga a América”, seguido por la mención de todos los países del continente junto a sus banderas.

Quizás lo único que faltó al show fue el discurso alterado con la voz de Donald Trump que se escucha en el videoclip original de “Nuevayol”, donde le pide perdón a los latinos y reconoce que construyeron juntos el continente. En cambio el espectáculo concluyó con “Debí tirar más fotos”, al tiempo que se sacaba los micrófonos y los adornos, Benito dejó en claro que no necesita insignias para decir que es latino. En un balón del deporte homenajeado esa noche: “Juntos somos América”.





Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime

El Super Bowl de Bad Bunny, en números

Con esta presentación, el artista regresó al escenario del Super Bowl tras su primera participación en 2020, cuando fue invitado al histórico show latino encabezado por Shakira y Jennifer Lopez. El Super Bowl 2026 se llevó a cabo en Santa Clara, California, una sede estratégica ubicada en el corazón de Silicon Valley.

Más allá del evento deportivo, la ciudad fue anfitriona de un despliegue logístico y cultural de gran escala: según estimaciones oficiales, organizar el Super Bowl implica inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en alojamiento, seguridad, producción y servicios asociados. La elección del Levi’s Stadium apuntó también a potenciar la visibilidad mediática y tecnológica del evento a nivel global.

El show de medio tiempo del Super Bowl se consolidó en la última década como una de las plataformas más influyentes de la industria musical. Desde 2016, cuando Coldplay compartió escenario con Beyoncé y Bruno Mars en el mismo estadio, el evento contó con presentaciones de alto impacto protagonizadas por Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018), Maroon 5 (2019) y el histórico show latino de 2020.

En los años siguientes se sumaron The Weeknd (2021), el homenaje al hip hop liderado por Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem (2022), el regreso de Rihanna (2023), Usher (2024) y el potente show conjunto de Kendrick Lamar y SZA (2025).

En paralelo al espectáculo musical, el mediotiempo volvió a ser uno de los momentos más codiciados por las marcas. Según informó el presidente del área de publicidad global de NBC Universal, Mark Marshall, el costo de los anuncios durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks alcanzó un piso de 10 millones de dólares.

De acuerdo con datos citados por Bloomberg y ESPN, el valor promedio de un espacio publicitario de 30 segundos rondó los 8 millones de dólares, confirmando al Super Bowl como uno de los eventos publicitarios más caros y estratégicos del mundo.