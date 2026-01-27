Donald Trump rechazó ir al Super Bowl de Bad Bunny y Green Day: "Siembran el odio"

El presidente de Estados Unidos apuntó contra los shows de medio tiempo y dijo que eran una terrible elección.

Donald Trump confirmó que no estará presente en la próxima edición del Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero, y aprovechó para cuestionar duramente a los artistas elegidos para el evento. El exmandatario calificó de “horrible” la selección musical y apuntó directamente contra Bad Bunny y Green Day.

En declaraciones al New York Post, Trump justificó su ausencia con un argumento logístico de que el estadio le queda “demasiado lejos”. Sin embargo, rápidamente dejó en claro que su verdadero malestar pasa por el perfil político de los músicos convocados. “Soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”, lanzó.

Bad Bunny y la tensión política La elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo generó ruido en sectores conservadores de Estados Unidos. El músico puertorriqueño es un gran crítico de las políticas migratorias y, en el pasado, expresó su preocupación por posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante eventos masivos. De hecho, llegó a deslizar que evitaría presentarse en suelo estadounidense en determinadas circunstancias.

Bad Bunny protagonizará el Super Bowl; mientras que Green Day será la banda de apertura. Bad Bunny protagonizará el Super Bowl; mientras que Green Day será la banda de apertura. gentileza Ese posicionamiento encendió a referentes del movimiento Make America Great Again (MAGA), quienes incluso anunciaron la organización de un evento alternativo que se transmitirá en simultáneo con el entretiempo oficial, bajo el nombre The All-American Halftime Show.

Green Day y un historial de enfrentamientos con Trump La banda liderada por Billie Joe Armstrong mantiene desde hace años una postura abiertamente crítica hacia Trump. Durante su primer mandato, Green Day no solo lo cuestionó públicamente, sino que también modificó letras de canciones emblemáticas como American Idiot para incluir referencias directas al movimiento MAGA, tanto en shows en vivo como en transmisiones televisivas de alto perfil.