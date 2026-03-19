19 de marzo de 2026 - 14:17

Donald Trump niega que desplegará tropas terrestres en Irán: "Si lo hiciera, no se lo diría"

Fuentes del Pentágono filtraron supuestos planes para enviar fuerzas terrestres a la isla de Kharg y la costa iraní. Trump desmintió la operación.

Donald Trump niega que desplegará tropas terrestres en Irán: si lo hiciera, no se lo diríaEl presidente estadounidense Donald Trump, habla durante su reunión con el Taoiseach de Irlanda, Micheal Martin, en la Casa Blanca, 17 de marzo de 2026.&nbsp;

Donald Trump niega que desplegará tropas terrestres en Irán: "si lo hiciera, no se lo diría"El presidente estadounidense Donald Trump, habla durante su reunión con el Taoiseach de Irlanda, Micheal Martin, en la Casa Blanca, 17 de marzo de 2026. 

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EFE
Por Redacción Mundo

Mientras transcurre la tercera semana de guerra en Medio Oriente, un informe de la agencia Reuters indicó que el gobierno de Donald Trump analiza el despliegue de miles de soldados para reforzar las operaciones.

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La filtración, proveniente de funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con la planificación militar, indica que el Pentágono busca "opciones adicionales" para asegurar el control del Estrecho de Ormuz y neutralizar la infraestructura energética de Teherán.

La planificación militar estadounidense se centraría en dos frentes. En el Estrecho de Ormuz para garantizar el paso de petroleros, en una misión que recaería en la Fuerza Aérea y la Armada, el cual podría implicar también el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní.

Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial
Estrecho de Ormuz, lugar donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo.

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Además, señalan las fuentes anónimas, Trump está analizando la posibilidad de enviar fuerzas terrestres a la isla de Kharg, el nodo donde se concentra el 90% de las exportaciones de crudo iraní y el cual fue bombardeada el pasado sábado. Irán aseguró que sus operaciones continúan con normalidad.

Respecto a un posible nuevo ataque a Kharg, Trump lanzó una frase provocadora en diálogo con NBC News: "Podríamos atacarla unas cuantas veces más, solo por diversión".

Uno de los funcionarios afirmó que dicha operación sería muy arriesgada, ya que Irán tiene la capacidad de alcanzar la isla con misiles y drones.

Trunp desmintió la información

Este jueves, durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el presidente Trump negó rotundamente el envío de tropas terrestres, aunque dejó una puerta abierta a la duda: "Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas".

Mientras tanto, la coalición internacional que busca Washington parece debilitarse, ya que Europa rechazó participar en una "guerra que no es suya". Londres envió planes a Washington para garantizar el paso por el Estrecho de Ormuz, pero en base a gestiones diplomáticas.

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