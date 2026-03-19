Donald Trump niega que desplegará tropas terrestres en Irán: "Si lo hiciera, no se lo diría"

Mientras transcurre la tercera semana de guerra en Medio Oriente, un informe de la agencia Reuters indicó que el gobierno de Donald Trump analiza el despliegue de miles de soldados para reforzar las operaciones.

Tras nuevos ataques cruzados, el petróleo se dispara más del 10% y vuelve a rozar los 120 dólares por barril

La filtración, proveniente de funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con la planificación militar, indica que el Pentágono busca "opciones adicionales" para asegurar el control del Estrecho de Ormuz y neutralizar la infraestructura energética de Teherán.

La planificación militar estadounidense se centraría en dos frentes. En el Estrecho de Ormuz para garantizar el paso de petroleros, en una misión que recaería en la Fuerza Aérea y la Armada, el cual podría implicar también el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní.

Además , señalan las fuentes anónimas, Trump está analizando la posibilidad de enviar fuerzas terrestres a la isla de Kharg , el nodo donde se concentra el 90% de las exportaciones de crudo iraní y el cual fue bombardeada el pasado sábado. Irán aseguró que sus operaciones continúan con normalidad.

Estrecho de Ormuz, lugar donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo.

Respecto a un posible nuevo ataque a Kharg, Trump lanzó una frase provocadora en diálogo con NBC News: "Podríamos atacarla unas cuantas veces más, solo por diversión" .

Uno de los funcionarios afirmó que dicha operación sería muy arriesgada, ya que Irán tiene la capacidad de alcanzar la isla con misiles y drones.

Trunp desmintió la información

Este jueves, durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el presidente Trump negó rotundamente el envío de tropas terrestres, aunque dejó una puerta abierta a la duda: "Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas".

Mientras tanto, la coalición internacional que busca Washington parece debilitarse, ya que Europa rechazó participar en una "guerra que no es suya". Londres envió planes a Washington para garantizar el paso por el Estrecho de Ormuz, pero en base a gestiones diplomáticas.