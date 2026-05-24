Identificaron al hombre abatido cerca de la Casa Blanca: tenía antecedentes y problemas mentales.

El hombre que murió este sábado tras ser baleado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca fue identificado como Nasire Best , un joven de 21 años que contaba con antecedentes por incidentes previos en la zona y presentaba problemas de salud mental , según informaron medios estadounidenses.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, Best se acercó a un puesto de control de seguridad ubicado en las inmediaciones del complejo presidencial y comenzó a disparar contra los agentes federales .

El episodio ocurrió poco antes de las 18 , hora local, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, mientras el presidente Donald Trump permanecía dentro del complejo monitoreando las negociaciones internacionales vinculadas a Irán.

Según publicó The New York Times, el joven extrajo un arma de una bolsa y abrió fuego contra el personal de seguridad , lo que provocó la inmediata respuesta de los agentes del Servicio Secreto, que terminaron disparándole.

Durante el tiroteo también resultó herido un transeúnte, pero hasta el momento no trascendió oficialmente su estado de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecretSvcSpox/status/2058341552234115202&partner=&hide_thread=false Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026

Los antecedentes del joven abatido

CNN señaló que Best ya había sido detenido anteriormente por incidentes ocurridos en los accesos de la Casa Blanca. En junio del año pasado había sido trasladado a un centro psiquiátrico luego de protagonizar otro episodio en el que aseguró ser Jesucristo y pidió ser arrestado.

Además, en julio de 2025 había sido arrestado por ingresar a una zona restringida del complejo presidencial e ignorar las órdenes policiales.

servicio secreto estados unidos Fotografía de agentes del Servicio Secreto y la Policía custodiando el perímetro alrededor de la Casa Blanca este sábado, en Washington. EFE

Las autoridades judiciales también habían dictado una orden de alejamiento y existía un pedido judicial en su contra por no presentarse a una audiencia.

Pánico entre periodistas y fuerte operativo

El sonido de los disparos generó momentos de tensión y miedo entre decenas de periodistas y equipos de televisión que se encontraban trabajando en el Jardín Norte de la Casa Blanca, cubriendo las negociaciones entre Estados Unidos e Irán anunciadas horas antes por Trump.

periodistas casa blanca Fotografía de miembros de los medios de comunicación corriendo en medio del reporte de disparos, cerca a la Casa Blanca, en Washington. EFE

La reportera Selina Wang registró en vivo el momento en que comenzaron los disparos y debió tirarse al piso para resguardarse.

Posteriormente, los periodistas fueron trasladados hacia la sala de conferencias de la Casa Blanca y luego evacuados mientras agentes de seguridad ordenaban refugiarse y gritaban alertas por disparos.

Embed ABC reporter Selina Wang : DOZENS of GUNSHOTS ring out outside WHITE HOUSE



Must Watch



DC law enforcement says the Secret Service shot two men outside the White House at 17th Street and Pennsylvania Avenue.



Finish The Job! pic.twitter.com/vMRk5aLDOb — Sumit (@SumitHansd) May 24, 2026

La Casa Blanca permaneció cerrada durante aproximadamente una hora y posteriormente se reforzó la seguridad en las calles cercanas, donde también intervino la Guardia Nacional.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes federales colaboran con la investigación del ataque.

Preocupación por la seguridad de Trump

El episodio ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad presidencial en Estados Unidos. Hace casi un mes, otro hombre armado intentó ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, situación que obligó a evacuar a Trump y al vicepresidente J. D. Vance.

Además, en julio de 2024, Trump fue herido en una oreja durante un ataque armado en un acto de campaña en Pensilvania. Meses después, otro sospechoso fue detenido cerca de su campo de golf en Florida acusado de planear asesinarlo.