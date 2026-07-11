11 de julio de 2026 - 13:21

Un nuevo brote de ébola pone en alerta a todo el mundo: ya supera los 1.800 casos en Congo y deja 648 muertos

El brote, considerado el tercero más grave de la historia del país, ya provocó 648 fallecimientos y también registró casos en Uganda.

Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola en el Hospital Sofepadi de Bunia, República Democrática del Congo.

Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola en el Hospital Sofepadi de Bunia, República Democrática del Congo.

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EFE
Por Redacción Mundo

Las autoridades de la República Democrática del Congo informaron que los casos confirmados de ébola ascendieron a 1.830, mientras que el número de fallecidos llegó a 648. La tasa de letalidad entre los casos confirmados alcanza el 34,1%, lo que refleja la gravedad del brote, considerado uno de los más importantes registrados en el país.

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Cuántos pacientes permanecen internados

El Ministerio de Comunicaciones informó que actualmente 764 personas permanecen en aislamiento o internadas mientras reciben atención médica. Al mismo tiempo, otras 295 lograron recuperarse de la enfermedad y fueron dadas de alta. Las autoridades también señalaron que el seguimiento de contactos alcanza el 78,6% en las zonas afectadas, una medida clave para intentar contener la propagación del virus.

Dónde se concentra la epidemia

El brote se mantiene principalmente en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Ituri continúa siendo el principal foco de transmisión desde que las autoridades declararon oficialmente la epidemia el 15 de mayo. Además, continúan las investigaciones sobre dos casos detectados en la provincia de Tshopo, donde las autoridades buscan determinar el origen de los contagios.

Uganda también registra casos

La epidemia ya cruzó la frontera hacia Uganda, donde las autoridades sanitarias confirmaron 20 contagios. Según los datos oficiales, 15 de esos casos fueron importados desde la República Democrática del Congo y dos personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad.

La cepa responsable del brote

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del Ébola. Esta variante presenta una tasa de letalidad estimada de entre el 30% y el 50% y, hasta el momento, no cuenta con una vacuna autorizada ni con un tratamiento específico aprobado.

Cómo se transmite el virus

El virus del Ébola se contagia mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. La enfermedad puede provocar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas, por lo que requiere atención médica inmediata y estrictas medidas de aislamiento para reducir la transmisión.

Uno de los brotes más graves registrados

Las autoridades sanitarias consideran que esta epidemia constituye la tercera peor registrada desde que se identificó el virus del Ébola. Además, representa el decimoséptimo brote documentado en la República Democrática del Congo, uno de los países más afectados históricamente por esta enfermedad.

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