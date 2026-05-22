22 de mayo de 2026 - 19:10

La OMS elevó a "muy alto" el riesgo de epidemia de ébola en Congo y confirmó 750 casos

Desde el organismo advirtieron que la enfermedad se "propaga rápidamente" y la problemática sanitaria se intensifica por la violencia en África Central.

La OMS elevó a muy alto el riesgo de epidemia de ébola en Congo y confirmó 750 casos | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Mundo
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La OMS triplicó la cifra de muertes por la pandemia del Covid-19: estiman 22,1 millones de fallecidos a nivel mundial.

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Por Redacción Sociedad
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dirige a los medios de comunicación tras una reunión del comité de emergencia sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda Ginebra (Suiza), 20 de mayo de 2026. (Suiza, Ginebra)

La OMS emitió una alerta internacional de bajo riesgo por el ébola

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El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la enfermedad “se propaga rápidamente” en el país y explicó: “Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”.

El foco del brote se concentra en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, zonas divididas por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que controla vastas extensiones desde 2021, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El avance del brote y la respuesta internacional

Al respecto, Tedros informó que se confirmaron 82 casos, incluidos siete fallecidos y existen cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas vinculadas a la enfermedad. Asimismo, advirtió que la violencia está obstaculizando la respuesta sanitaria.

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"Personal militar se ha desplegado en Ituri, epicentro del brote en la República Democrática del Congo, para brindar apoyo a las comunidades afectadas. Mantengo contacto regular con funcionarios gubernamentales de los países afectados para coordinar las acciones de respuesta", afirmó el Director de la OMS a través de su cuenta de X.

Por otro lado, la científica en jefe de la OMS, Dra. Sylvie Briand, informó que un antiviral llamado Obeldesivir podría administrarse a las personas que mantuvieron contacto con infectados para prevenir el desarrollo de la enfermedad: “Esto evitaría que dichos contactos (en caso de haber sido infectados por el virus) desarrollen la enfermedad", expresó.

Violencia y alarma sanitaria en Congo

La región afectada carece de suficientes instalaciones sanitarias y alberga desplazados que huyen de la violencia armada, lo que complica la contención. Los cuerpos de fallecidos por ébola son altamente contagiosos y pueden propagar la enfermedad durante los preparativos y celebraciones de los funerales; por eso las autoridades intentan gestionar los entierros de forma segura, lo que a menudo provoca protestas de familiares y amigos.

La OMS consideró la situación profundamente preocupante y subrayó que la combinación de propagación rápida, limitaciones sanitarias y violencia en la zona hace imprescindible intensificar la respuesta internacional y la colaboración local para controlar el brote.

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