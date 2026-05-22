La OMS elevó a "muy alto" el riesgo de epidemia de ébola en Congo y confirmó 750 casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo de la epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) de “alto” a “muy alto” , en las últimas horas.

La OMS triplicó la cifra de muertes por la pandemia del Covid-19: estiman 22,1 millones de fallecidos a nivel mundial

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus , afirmó que la enfermedad “se propaga rápidamente” en el país y explicó: “Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”.

El foco del brote se concentra en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, zonas divididas por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que controla vastas extensiones desde 2021, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, Tedros informó que se confirmaron 82 casos, incluidos siete fallecidos y existen cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas vinculadas a la enfermedad. Asimismo, advirtió que la violencia está obstaculizando la respuesta sanitaria.

"Personal militar se ha desplegado en Ituri , epicentro del brote en la República Democrática del Congo, para brindar apoyo a las comunidades afectadas. Mantengo contacto regular con funcionarios gubernamentales de los países afectados para coordinar las acciones de respuesta", afirmó el Director de la OMS a través de su cuenta de X.

Por otro lado, la científica en jefe de la OMS, Dra. Sylvie Briand, informó que un antiviral llamado Obeldesivir podría administrarse a las personas que mantuvieron contacto con infectados para prevenir el desarrollo de la enfermedad: “Esto evitaría que dichos contactos (en caso de haber sido infectados por el virus) desarrollen la enfermedad", expresó.

Violencia y alarma sanitaria en Congo

La región afectada carece de suficientes instalaciones sanitarias y alberga desplazados que huyen de la violencia armada, lo que complica la contención. Los cuerpos de fallecidos por ébola son altamente contagiosos y pueden propagar la enfermedad durante los preparativos y celebraciones de los funerales; por eso las autoridades intentan gestionar los entierros de forma segura, lo que a menudo provoca protestas de familiares y amigos.

La OMS consideró la situación profundamente preocupante y subrayó que la combinación de propagación rápida, limitaciones sanitarias y violencia en la zona hace imprescindible intensificar la respuesta internacional y la colaboración local para controlar el brote.