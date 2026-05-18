"Olvida las reglas": la trampa en las bolsitas de nicotina que se venden como golosinas y alerta a los médicos

Una nueva tendencia en el consumo de sustancias adictivas está ganando terreno rápidamente entre los adolescentes y jóvenes y ha encendido las alarmas de los profesionales de la salud a nivel global y local. Se trata de las bolsitas de nicotina , también conocidas como “pouches” y que generan alta adicción.

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Es un producto que se coloca entre la encía y el labio para liberar nicotina a través de la mucosa bucal. Ya desembarcó en los kioscos de Mendoza con estrategias de marketing calificadas como agresivas y engañosas y que señalan que son una verdadera "trampa".

Esto se da en un contexto particular: el Gobierno Nacional emitió recientemente una nueva normativa en la que busca regular , y con ello habilitar la comercialización controlada, de este tipo de productos, lo cual, desde el ámbito médico y científico consideran que implica muy altos riesgos, sobre todo por el alto consumo entre los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en un informe sobre el aumento exponencial del consumo de estas bolsitas en el mundo , denunciando abiertamente las tácticas de la industria del tabaco para dirigirse a los más jóvenes. Paralelamente, en Argentina, la comunidad médica y las organizaciones de salud locales ya han presentado denuncias formales ante el Ministerio de Salud de la Nación debido a la falta de regulación y los graves riesgos sanitarios que representan.

Una nueva tendencia en el consumo de sustancias adictivas está ganando terreno rápidamente entre los adolescentes y jóvenes: las bolsitas de nicotina. Foto: web

Según los datos provistos por la OMS, el mercado global de las bolsitas de nicotina alcanzó casi 7.000 millones de dólares en 2025. Las ventas minoristas superaron las 23.000 millones de unidades en 2024, reflejando un incremento de más del 50% en comparación con el año anterior.

Este crecimiento vertiginoso se apoya en una calculada estrategia comercial. Se presentan como productos "modernos", "discretos" y "sin tabaco", utilizando aromas atractivos como chicle o gominolas, sabores dulces y envases llamativos.

Según el informe de la OMS, están transformando rápidamente el mercado global del tabaco y los productos con nicotina.

La agencia de la ONU destaca que la nicotina en sí es altamente adictiva y perjudicial, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes adultos, cuyo cerebro aún está en desarrollo. La exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral, incluyendo impactos en la atención y el aprendizaje.

Complicidad e influencia sobre los adolescentes

Las empresas recurren a la promoción a través de influencers en redes sociales. Pero no sólo eso sino que apela a una estrategia de complicidad con los chicos: el informe critica mensajes publicitarios que resaltan el consumo “discreto” de las bolsitas de nicotina, permitiendo escapar de la vigilancia de padres o profesores, con eslóganes como “olvida las reglas” o “en cualquier momento, en cualquier lugar».

El documento destaca las tácticas ampliamente extendidas de la industria, que buscan “normalizar el consumo de nicotina y minimizar la percepción de los riesgos”.

“Los gobiernos están observando una propagación rápida del uso de estos productos, especialmente entre adolescentes y jóvenes, que son el objetivo de campañas agresivas que utilizan tácticas engañosas”, declaró el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS. Asimismo, remarcó de forma taxativa: “Estos productos están diseñados para crear adicción, y es imperativo proteger a nuestros jóvenes de la manipulación de la industria”.

La realidad en Mendoza: “aparecen entre las publicidades de golosinas”

En el plano local, la preocupación es idéntica. Diana Calderón, doctora en Salud Mental Comunitaria y referente del programa Para Dejar de Fumar de Damsu, reconoció que este fenómeno ya impacta en la provincia: “Hemos estado viendo el uso de las bolsas de de nicotina y, bueno, de los vapeadores también, que nos está preocupando un montón. Hemos hecho notas desde distintas organizaciones de salud, y, en realidad, también tratando de manifestar la preocupación por esta apertura del mercado argentino a los nuevos productos de tabaco y de nicotina”. Por ello, como otras entidades, piden la derogación de la nueva normativa (ver debajo).

Calderón describió con precisión el modo en que el producto se mimetiza en los comercios locales para captar a los menores: “Hemos observado el uso de bolsitas de nicotina especialmente en población joven, porque los diseños y el marketing están apuntados a esa población. Tienen diseños parecidos a los de las golosinas, las cajitas son similares a las de los chicles, y se están vendiendo en los quioscos”

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Dijo que entre las publicidades de las golosinas aparecen estos productos con colores sumamente atractivos y que hasta parecen saludables porque apelan, por ejemplo, a imágenes de frutas.

Las bolsitas de nicotina y su alto poder adictivo

La especialista desmitificó los mensajes de las empresas y alertó sobre la fuerte dependencia que generan: “Lo que promocionan es que esto no contamina el ambiente, pero no se alerta sobre todo el impacto que tiene la nicotina, que es un es un alcaloide sumamente adictivo, con un potencial adictivo sumamente poderoso”, expresó.

Calderón detalló que demora entre 7 y 10 segundos en actuar a nivel del sistema nervioso central, y esto genera afecciones a nivel cardiovascular y respiratorio. “La gran problemática es la dependencia que se genera y sobre esto, por supuesto que las tabacaleras no no están hablando”, advirtió.

Ante este escenario, desde Damsu señalaron que se encuentran trabajando en la parte preventiva directamente en los colegios de la provincia, dado que el ingreso de estos dispositivos y productos en la población adolescente es alarmante.

Denuncia formal de las entidades médicas en Argentina

La preocupación de los profesionales mendocinos coincide con la acción colectiva iniciada a nivel nacional. En febrero, un amplio arco de sociedades médicas argentinas -entre las que se encuentran la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y el programa GRANTAHI del Hospital Italiano, entre otras- presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud de la Nación.

Las entidades denunciaron la introducción y comercialización en el país de las bolsas de nicotina, que en ese momento planteaban, implicaba una infracción a la Ley 26.687 y otras normas de protección de la salud. De acuerdo con el texto de la advertencia, estos productos se venden sin las advertencias sanitarias gráficas obligatorias, en envases no seguros para niños, con sabores mentolados y frutales, y exhibiendo mensajes que minimizan el riesgo, tales como “sin tabaco”, “más limpios” o “menos tóxicos que un cigarrillo”.

Los riesgos científicos comprobados de las bolsitas de nicotina

De acuerdo con la evidencia científica detallada por las organizaciones médicas y la OMS, los peligros asociados a los pouches de nicotina son severos:

-Alteración del desarrollo cerebral: la nicotina es altamente adictiva. Su exposición durante la adolescencia y juventud (hasta aproximadamente los 25 años) puede afectar el desarrollo cerebral, alterando funciones críticas como la atención, la memoria, el aprendizaje y el control de impulsos.

-Altas dosis de la sustancia: las bolsas observadas en el país aportan entre 1,5 y 6 mg de nicotina por unidad, presentadas en envases que contienen 15 o más bolsas.

-Peligro de intoxicación infantil: informes de centros toxicológicos internacionales y estudios de pediatría documentan un aumento importante de intoxicaciones en niños pequeños por la ingestión accidental de estas bolsas, debido a que su tamaño y aroma se confunden con golosinas.

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-Consumo múltiple: los estudios internacionales demuestran que las bolsas de nicotina no suelen sustituir al tabaco convencional, sino que se incorporan a un patrón de uso dual o múltiple (junto a cigarrillos electrónicos o combustibles), elevando la exposición global a la sustancia.

“En Argentina, además, la prohibición de venta de productos de tabaco a menores de 18 años ha demostrado ser insuficiente para proteger a NNyA (niños, niñas y adolescentes): encuestas escolares muestran que una proporción significativa de adolescentes accede a cigarrillos y cigarrillos electrónicos directamente en kioscos, pese a la norma vigente”, señalan las entidades.

Cambios en Argentina en cuanto a la venta de productos con nicotina

La Resolución N° 549/2026 del Ministerio de Salud de la Nación y la Disposición ANMAT N° 2543/2026, publicada el 4 de mayo, marcó un antes y un después en la comercialización de productos con nicotina, tabaco, vapeadores y otros en el país.

Estas derogaron las que las entidades de salud consideran “normas protectoras” vigentes y habilitaron un régimen de registro, comercialización y fiscalización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina. Lo que busca el ministerio es tener control sobre el mercado en tanto la falta de regulación habría conllevado un incremento del consumo en un mercado irregular, sin chances de control alguno.

Ante esto, entidades médicas, científicas y de salud han manifestado su reiterada oposición a la normativa propuesta. Entre ellas, 17 entidades, publicaron un documento conjunto en el que expresan: “Estas decisiones constituyen un grave retroceso para la salud pública argentina. En lugar de fortalecer las políticas de prevención, cesación y protección de niñas, niños y adolescentes frente a la adicción a la nicotina, el Estado nacional abre la puerta a la expansión de un mercado de productos adictivos, promovidos globalmente mediante estrategias comerciales que apelan a la innovación tecnológica, el diseño atractivo, la percepción de menor daño y la captación de nuevos consumidores”.

Vacíos regulatorios

La OMS remarcó que existe un grave vacío legal a nivel global: cerca de 160 países carecen de normas específicas para regular la venta de bolsitas de nicotina. Apenas 16 naciones las prohíben, 26 restringen su venta a menores y solo 21 prohíben su publicidad, promoción y patrocinio. En el caso de Argentina, las sociedades médicas insistieron en que confiar sólo en la prohibición de venta a menores sería reiterar una estrategia que ya ha mostrado ser ineficaz”, ya que las encuestas escolares constatan que los adolescentes acceden habitualmente a cigarrillos y vapers en los kioscos pese a las prohibiciones vigentes.

Para contrarrestar esta problemática, la OMS instó a los países a fortalecer de forma urgente sus regulaciones a través de la prohibición o restricción estricta de aromas y publicidad y la aplicación de impuestos que reduzcan su accesibilidad financiera para los jóvenes. En tanto, el objetivo de la comunidad médica local es garantizar que se adopten medidas inmediatas de protección de los derechos humanos y la salud pública de niños, niñas y adolescentes mientras se discuten marcos regulatorios definitivos.