18 de mayo de 2026 - 20:36

Buen tiempo en Mendoza pero con heladas matinales: el pronóstico para este martes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 4°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura tendrá un leve descenso.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se presentará en Mendoza con las típicas condiciones de la estabilidad otoñal: un amanecer marcado por heladas, y una tarde agradable y soleada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada de "buen tiempo, con heladas y ascenso de la temperatura".

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Tras un amanecer riguroso en el que la mínima se ubicará en los 4°C (con registros inferiores en zonas rurales y el Valle de Uco), el posicionamiento del sol favorecerá un ambiente templado por la tarde, llevando la máxima hasta los 19°C. Los vientos se mantendrán leves.

Para la tranquilidad de quienes realizan actividades al aire libre, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no registra alertas vigentes por viento Zonda ni frío extremo para el territorio provincial durante el martes, asegurando condiciones de calma atmosférica generalizada.

En la zona de cordillera, las condiciones continuarán siendo estables, presentándose el cielo poco nuboso. Esto garantiza la normal transitabilidad del Corredor Internacional y la operatividad del Paso Cristo Redentor, sujeto a las disposiciones de los horarios de invierno.

Miércoles: así estará el tiempo

Sin embargo, la tregua climática durará poco. Hacia el miércoles, el pronóstico extendido anticipa un desmejoramiento con el ingreso de vientos moderados del sector sur, un incremento de la nubosidad y un nuevo descenso de la temperatura que dejará la máxima en torno a los 16°C.

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