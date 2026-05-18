Un nuevo strip center se suma a la oferta de comercios en Dorrego, ¿qué marcas están?

Los strip center se han consolidado y siguen ganando espacio en Mendoza. Este miércoles será la inauguración formal de La Barraca Market , una propuesta con 13 locales comerciales a los que se sumará un restaurant en una casona que será restaurada, oficinas y un centro médico .

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Romina Schvartzman, gerente comercial de La Barraca Mall , detalló que 12 locales ya abrieron al público la semana pasada, pero el “corte de cinta” será este miércoles porque quisieron ultimar algunos detalles. Resaltó que la idea es que este lugar complemente la oferta comercial del mall -de hecho, sólo una de las marcas, Go Bar, está en los dos sitios- y que abastezca la demanda de servicios y compras cotidianas de la población cercana.

En los 12 locales que ya abrieron están la panadería y confitería Jebbs; la carnicería De Carolis; la charcutería Poulet; Huerta Andina; Lo Natur; Go Bar; La Torinesa; Milanesas Argentinas; Prêt; Lup; Pesca del Día; y Al Fuego.

Schvartzman comentó que hay un local más disponible, pero todavía no se ha definido la marca, por lo que serán 13 en total. Y que en una casona que hay en el predio y será restaurada, abrirá un restaurant próximamente. Destacó que la ubicación es privilegiada y que el lugar tiene mucha vegetación y lugares para estacionar.

Asimismo, añadió que está previsto construir un edificio de oficinas y que en la planta alta del strip center habrá un centro médico.

LUP sin gluten, en La Barraca Market 1

Primer supermercado sin gluten

Entre las propuestas que los visitantes podrán encontrar en La Barraca Market está la de LUP, el primer supermercado especializado en productos sin gluten de Mendoza, que ya tiene una plataforma de compra online -www.lupsingluten.com.ar, con envíos a todo Mendoza- y ahora suma un local físico, con atención al público de lunes a domingo.

Con más de 1000 productos secos, cuenta con una amplia variedad de opciones de almacén, congelados, frescos y productos especializados, entre ellos: pastas, premezclas, panificados, snacks, productos keto, yogurt griego, productos veganos, productos sin azúcar agregada, una amplia variedad de productos frescos y congelados, incluyendo: milanesas, empanadas, pizzas, chipá, nuggets, tartas y comidas listas para cocinar u hornear.

También ofrece alternativas pensadas para distintos estilos de alimentación y diferentes momentos del día: desayunos, meriendas, almuerzos, cenas y opciones prácticas para quienes buscan resolver sus comidas de manera rápida, rica y segura.