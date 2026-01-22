Strip Center en el Gran Mendoza: auge del comercio de cercanía y aumento de proyectos

El modelo de Strip Center atraviesa un marcado auge en el Gran Mendoza , con un aumento sostenido de desarrollos comerciales que acompañan la expansión urbana y el crecimiento de nuevas zonas residenciales. Este formato de comercio a cielo abierto se consolida por su escala intermedia, su cercanía con los barrios y su menor complejidad frente a los grandes centros comerciales cerrados.

Con presencia creciente en departamentos como Luján de Cuyo, Guaymallén y Godoy Cruz , los strip center se multiplican como respuesta a una demanda local más fragmentada y a un mayor interés de los desarrolladores privados por proyectos flexibles y de rápida inserción territorial.

En Luján de Cuyo, el desarrollo de strip center se da en un contexto de fuerte actividad comercial. Rodolfo Benitez , Director de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, señaló que “es un nivel de actividad importante, sobre todo en los últimos años” , y detalló una serie de emprendimientos que reflejan esa dinámica.

Entre ellos mencionó un desarrollo de gran escala sobre la ruta 82 , frente a la YPF, que si bien fue proyectado tiempo atrás, “se está materializando ahora” . En esa misma zona avanza otro emprendimiento de menor tamaño que contará con locales comerciales. A estos se suman espacios ya consolidados como Circuito Alma Gardenia Strip Center , Vistalba Mall , Terra Malva Strip Center en Roque Sáenz Peña y El Álamo , que tiene varios años de funcionamiento y actualmente se encuentra en etapa de ampliación.

Benitez también incluyó dentro de esta expansión a proyectos mixtos como Chacras Park , que si bien está orientado a oficinas, incorpora locales comerciales en su planta baja. Según explicó, “la actividad es importante y es interesante en general, tanto de locales a mayor escala como de locales comerciales chiquitos” .

Chacras Park - Kaikoura Group, Mendoza. Chacras Park - Kaikoura Group, Mendoza.

En cuanto a la evolución reciente, el funcionario afirmó que “en los últimos dos o tres años estamos notando un aumento” en la cantidad de proyectos presentados y desarrollados. Como ejemplo, mencionó El Borgo, un emprendimiento de gran envergadura cuyo master plan incluye barrios y otros usos, pero cuya primera etapa se inicia con locales comerciales sobre la ruta 82, bajo un formato de strip center.

Respecto a si predomina un tipo de desarrollo sobre otro, Benitez aclaró que “los dos tipos de emprendimientos están creciendo mucho”, tanto los formatos más chicos como los de mayor escala, y que lo que sí es claro es “un incremento de actividad respecto a años anteriores”.

En relación a los factores que explican el interés del sector privado, Benitez puso el foco en la estructura que ofrece el municipio para acompañar las inversiones. “Nosotros ya tenemos una página como Invest Luján de Cuyo, un lugar y una oficina para poder recibir al inversor, y eso nos posiciona distinto de cualquier otro municipio”, explicó. En ese sentido, destacó que la llegada de capital privado se ve favorecida por una gestión orientada a facilitar los procesos: “Cuando el inversor viene, se encuentra con una municipalidad dinámica, moderna, con un montón de trámites que se hacen de manera digital”.

Además, el funcionario subrayó que ese enfoque genera un diferencial competitivo frente a otros departamentos. “La seriedad que le damos al privado hace que sea más atractivo venir a invertir acá antes que en otro municipio”, afirmó, y vinculó esa estrategia con el crecimiento sostenido de proyectos comerciales en el departamento.

Sobre los factores que explican el interés de los privados, destacó el rol del municipio en la atracción de inversiones, el crecimiento poblacional de Luján en la última década y la elección del departamento como lugar de residencia por su calidad de vida. En relación al impacto económico, explicó que estos proyectos generan movimiento antes, durante y después de la obra, desde la contratación de servicios profesionales y mano de obra temporal hasta el empleo permanente una vez que los locales comienzan a funcionar.

Guaymallén: predominio de strip center y expansión territorial

En Guaymallén, el desarrollo comercial reciente muestra una clara inclinación hacia los formatos de menor escala. Ricardo Camps, Director de Obras Privadas del municipio, indicó que actualmente predominan “formatos más chicos como strip centers” frente a emprendimientos de gran tamaño.

Camps explicó que el interés de los privados se vincula directamente con las características económicas del formato. Señaló que estos desarrollos requieren terrenos de menor dimensión, una obra más chica y, en consecuencia, menores costos. Además, remarcó que no necesitan tantas cocheras ni grandes evaluaciones ambientales o de tránsito, lo que simplifica los procesos y reduce gastos en instalaciones, especialmente las vinculadas a sistemas contra incendios.

El funcionario confirmó que sí se observa un aumento en la presentación y aprobación de este tipo de proyectos en comparación con años anteriores y detalló algunos casos concretos. Entre ellos mencionó un strip center que inaugura en febrero, ubicado junto al Carrefour, desarrollado por la empresa Kristich. También señaló el avance de La Barraca Market, sobre calle Las Cañas, y un emprendimiento de mayor escala ya presentado frente a la rotonda de Salcedo, en Corralitos, denominado Distrito Rodeo.

Strip Center Gllen Luján de Cuyo y Guaymallén concentran nuevos desarrollos por su crecimiento poblacional y la cercanía con los barrios.

Camps subrayó además que este formato permite una mayor cercanía con los barrios, facilitando que los comercios y franquicias puedan instalarse en distintos puntos del departamento y ampliar su presencia territorial.

En ese contexto, desde el municipio también se implementan medidas concretas para incentivar la inversión privada. En Guaymallén rige aforo cero, lo que implica que no se cobran aforos para obra nueva ni para la habilitación comercial, reduciendo los costos iniciales de los desarrollos y de los comercios que se instalan.

Además, el departamento cuenta con el programa Guaymallén invierte con vos, a través del cual se otorga un reintegro equivalente al 40 % de la inversión realizada. Ese beneficio se divide en dos partes: un 50 % se reintegra en efectivo y el otro 50 % en crédito fiscal municipal.

Según lo establecido, el tope máximo del reintegro es de $4.000.000 por comercio, y el crédito fiscal es transferible tanto entre personas físicas como jurídicas, lo que amplía su alcance y facilita su utilización dentro del entramado comercial del departamento.

Godoy Cruz: consolidación comercial y nuevos proyectos en marcha

Godoy Cruz presenta una amplia y diversificada red de centros comerciales, paseos y strip center distribuidos en distintos puntos del departamento. Entre los principales desarrollos existentes se encuentran Palmares Open Mall (Avenida San Martín Sur Nº 2685), Hiper Libertad (Joaquín V. González Nº 450), Portal de Los Andes – Jumbo (Balcarce Nº 897) y el Centro comercial Puente Arturo Illia (Arturo Illia Nº 1389).

A esta lista se suman espacios como Paseo Beltrán (Beltrán Nº 419 y Av. San Martín Sur), Maxi Carrefour (Avenida San Martín Sur y Rivadavia), Planta Uno (Colón y Ceretti), Paseo Stare (Sarmiento y Cervantes), Patio Lavalle (Lavalle Nº 215) y Paseo Rivadavia (Rivadavia Nº 541).

Planta Uno contará con dos locales para difusión del hacer mendocino: una cocina itinerante y otro de venta de artículos de emprendedores locales. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Godoy Cruz consolida su red de paseos comerciales y suma proyectos que amplían la oferta de comercio a cielo abierto.

También forman parte del entramado comercial del departamento el Paseo comercial Lago Hermoso (Lago Hermoso Nº 2180), Paseo Egea (Juan Egea Nº 2196), Parador Vitta (Panamericana S/N frente a Palmares), Paseo Benegas (Pedro Benegas Nº 780), desarrollos de Construir S.A. (Beltrán Nº 443) y locales comerciales ubicados en Santiago del Estero Nº 860.

En cuanto a los futuros proyectos, se prevé la construcción de un paseo comercial con 12 locales en la intersección de Chuquisaca y Segundo Sombra. Además, avanza el Master Plan Arizu, un proyecto licitado por la Municipalidad de Godoy Cruz para la infraestructura, urbanización y arquitectura de la ex bodega Arizu. El terreno cuenta con una superficie total de 2 hectáreas y 4.709,80 m² y se ubica en una zona comercial-residencial.

El emprendimiento contempla obras de infraestructura, urbanización y arquitectura, la reorganización de la circulación con la apertura de tres nuevas calles y una división del proyecto en siete sectores. Cada local o paseo deberá contar con documentación técnica aprobada y cumplir con el Código de Edificación según Ordenanza Nº 7100/2020, la Ordenanza de Uso Nº 4947/03 y la Ordenanza de Zona Nº 3691/1993–5924/2011, enmarcando el desarrollo dentro de la normativa vigente del departamento.