Con ventas frenadas, se agiliza el mercado de alquileres

El mercado inmobiliario ha sido uno de los que logró sostener cierto dinamismo más allá de sus altas y bajas durante el año pasado. Sin embargo, no ha sido inmune a la incertidumbre generalizada ni al freno de la economía del 2025, en especial en la previa eleccionaria. Con una oferta de alquileres nutrida y un incipiente crédito hipotecario, el año pasado se caracterizó por propiedades que demoraban en rentarse entre 3 y cuatro meses.

En cuanto a las ventas , la performance fue cambiante pero persistió la tendencia de que los inmuebles usados le ganaron a los nuevos dados los precios más elevados de la construcción que el mercado no convalidó. El informe de Inmodata sobre las tendencias del mercado inmobiliario para febrero de 2026 destacó que el sector ha mostrado un comportamiento dual desde el inicio del año.

Agregó que mientras que las ventas experimentaron un crecimiento sólido en la oferta, el mercado de alquileres se contrajo, especialmente en el segmento de departamentos, donde se registró una caída de 11,12%. Desde Inmodata alertaron que en menos de 60 días la oferta global de alquileres se contrajo un 8,46%. “La caída es aún más drástica en el segmento de departamentos, donde la disponibilidad bajó un 11,12%”, detalló el trabajo.

El trabajo sumó que Las Heras experimentó una caída histórica del 47% en la oferta de departamentos en alquiler debido a una demanda sostenida por una cuestión de precios. “Este escenario sugiere una alta demanda por la época del año o una migración de propietarios hacia la venta ante la expectativa de recuperación de precios e inclusive una rotación de cartera hacia zonas periféricas como Maipú y Luján”, se expresó en Inmodata.

Eduardo Rosta, de Rosta Consultores Inmobiliarios , comentó que en el último tiempo se agilizó un poco más la toma de decisiones para las propiedades de locación. “ El proceso decisorio estaba en un promedio de hasta 90 días y si dio una aceleración general por lo que ahora algunas viviendas se alquilan en el plazo de unos 35 días”, expresó Rosta . El profesional agregó que en esta época del año ha habido mayor demanda sobre los departamentos en Ciudad de uno o dos dormitorios que suelen alquilar los estudiantes.

Para Marcos Herrera, director de Inmoup, si bien la cantidad de alquileres publicados en su web se ha mantenido en torno al 9% de unos 18.000 avisos en total, es probable que algunos inmuebles hayan tardado menos en rentarse. Aclaró, sin embargo, que esto se da en el segmento de precios menor al millón de pesos y que son los departamentos los que más se requieren en estos momentos. “No hablaría de una baja en la oferta sino más bien de un sinceramiento”, comentó Herrera.

Alquileres Mendoza

Agregó que la época del año también incide ya que se trata de una suerte de reseteo en donde las opciones de vivienda también forman parte. Así, el comienzo de clases y el inicio del año de manera oficial luego de los meses de vacaciones son algunos de los factores que condicionan esta suerte de presión sobre el mercado de alquileres. “En las propiedades de valores más altos esto no se da y pueden estar publicadas varios meses”, advirtió Herrera.

En este sentido, sumó que los propietarios deben seguir las recomendaciones de los inmobiliarios en cuanto a precios. “Muchas veces, por cobrar $50.000 más un alquiler se pierden dos o tres meses en espera y, por tanto, mucho más dinero del que se ganaría al final del año”, reflexionó Herrera para quien la oferta es abundante y permite a los inquilinos evaluar sus posibilidades con tranquilidad.

El semáforo rojo que colocó Inmodata con relación a los alquileres se relaciona con la retracción que han tenido las ventas en los últimos meses, con una profunda depresión entre septiembre y noviembre. Así, hubo quienes pretendieron obtener un crédito hipotecario sin éxito y debieron volver al mercado de alquileres. Otros, en cambio, eligieron esperar un poco más.

En este marco, Rosta comentó que el primer trimestre ha estado muy quieto en el sector de ventas al contrario de lo que se esperaba una vez pasadas las elecciones y las fiestas de fin de año. “Es como que la zanahoria se va corriendo y las expectativas para estos meses ahora pasaron para el segundo trimestre”, reflexionó Rosta. Agregó que lo que esperaban para ventas a partir de enero no se ha dado y tal vez ese impulso se trasladó hacia los alquileres.

Expectativas

Hacia adelante, tanto Rosta como Herrera esperan que sea un buen año para el mercado inmobiliario, pero lo cierto es que la oferta de créditos hipotecarios aún es insuficiente. Las tasas que no terminan de bajar y los salarios que no se acomodan del todo son algunos de los factores de esta demora que impiden masificar el acceso a la vivienda.

El informe de Inmodata mostró que en febrero hubo un incremento en la oferta hacia zonas como Guaymallén y Maipú. Estos departamentos lideraron la expansión con subas del 14,12% y 11,21% en su oferta, respectivamente. Aunque la Ciudad de Mendoza registró una ligera caída del 2,30% (principalmente por el retiro de casas del mercado), aún concentra el 40% de los departamentos disponibles para la venta.

El informe destacó la reactivación de créditos hipotecarios (especialmente en el Banco Nación) como un factor amarillo a observar, mientras que el elevado costo del metro cuadrado de construcción todavía es un desafío para el sector. Para quienes buscan invertir, la tendencia se desplaza claramente hacia el Este y Sur (Guaymallén y Maipú), donde los nuevos complejos en pozo podrían traccionar el mercado.