La actividad industrial arrancó 2026 en caída: producción, ventas y PyMES entre lo más afectado

La actividad industrial comenzó el 2026 con números en rojo. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) se ubicó en 36,5 puntos en enero , muy por debajo del nivel de 50 que marca el límite entre expansión y contracción -según informó Noticias Argentinas-.

Milei dijo que "está devolviendo la propiedad privada" al desregular y bajar impuestos y llamó a invertir

El indicador no solo se mantiene en terreno negativo, sino que profundizó su deterioro respecto de los últimos registros . Con este resultado, acumula quince mediciones consecutivas en zona contractiva.

El relevamiento, elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), reflejó una caída de 7,5 puntos porcentuales, frente al trimestre anterior y de 5,6 puntos en la comparación interanual. La encuesta fue realizada con la participación de 644 empresas de distintos tamaños, sectores y regiones.

Las expectativas para los próximos doce meses también mostraron una moderación respecto al relevamiento anterior. El 47,8% de las empresas prevé una mejora en su situación económica propia, frente al 60,4% del trimestre anterior; el 41,0% anticipa mejoras en su sector de actividad (contra 57,0%); y el 51,0% espera un mejor contexto económico nacional (frente al 68,6%).

El 53,3% de las empresas encuestadas registró caída en su nivel de producción en comparación con el promedio del cuarto trimestre de 2025, mientras que solo el 13,0% reportó aumentos. El índice de difusión de producción -diferencia entre empresas con subas y con caídas- se ubicó en -40,3 puntos.

En materia de ventas internas, el panorama fue aún más desfavorable: el 54,7% de las firmas reportó bajas, el tercer valor más elevado de toda la serie histórica, frente a solo el 13,3% que registró aumentos. El índice de difusión de ventas internas se ubicó en -41,4 p.p.

image EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN. UIA

Empresas: una quinta parte echó a uno o más empleados

En el mercado laboral, el 22,2% de las empresas registró caídas en el empleo durante enero. Entre las firmas con reducción de personal, la mitad recurrió directamente a la desvinculación de trabajadores.

El 41,4% ajustó mediante reducción de turnos laborales y el 22,9% implementó suspensiones. De cara a los próximos doce meses, el 26,0% de las empresas prevé una nueva reducción de planteles, frente al 19,4% que anticipa incorporaciones.

Trabajadores protestan en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos El cierre de FATE provocó despidos masivos Gentileza / La Nación

Por otra parte, el 45,6% de las firmas reportó dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos.

Las mayores complicaciones se concentraron en el pago de impuestos (33,2%) y proveedores (31,9%). El 5,4% presentó atrasos en la totalidad de los pagos relevados.

Entre las principales consecuencias, el 39,8% de las empresas con atrasos señaló el pago de intereses y mayores costos financieros, y el 38,1% indicó el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento a corto plazo.

Las PyMES fueron las más afectadas

En cuanto a las PyMES, el impacto fue más pronunciado que en las medianas y grandes. El informe muestra diferencias significativas según el tamaño de las empresas. Para la producción, el índice de difusión fue de -43,3 p.p. en micro y pequeñas, frente a -34,8 p.p. en medianas y grandes.

En ventas internas, la brecha fue aún mayor: -46,5 p.p. para micro y pequeñas versus -30,8 p.p. para medianas y grandes. En empleo se observó la situación inversa: las medianas y grandes registraron un impacto negativo mayor, de -18,5 p.p., frente a -13,3 p.p. en micro y pequeñas.

El informe atribuye esto a un menor margen de ajuste por otras vías en las empresas de mayor tamaño.

Demanda interna: las importaciones generan inquietudes

El 46,1% de las empresas identificó la caída de la demanda interna como su principal desafío. En segundo lugar se ubicó el aumento de costos, con el 19,7%, con el costo laboral como el componente más señalado (49,6% dentro de ese grupo).

En tercer lugar, con el 19,4%, aparece la dificultad para competir con bienes importados, un ítem que no registraba menciones en el relevamiento de octubre de 2024 y que creció de manera sostenida en un contexto de mayor apertura comercial y apreciación cambiaria.

Todos los sectores en zona de contracción

El informe indica que todos los sectores industriales relevados mostraron un MDI por debajo de 50, es decir, en zona de contracción. Los valores más bajos se registraron en Productos Textiles (23,1 puntos), Papel y Madera (30,1) y Confecciones, cuero y calzado (30,2).

Los sectores con mejor desempeño relativo fueron Metalmecánica (40,9), Alimentos, Bebidas y Tabaco (40,6) y Productos Químicos y Petroquímicos (40,3), aunque todos permanecen en zona de contracción.