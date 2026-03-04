Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 5 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este jueves a $1.425 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles por la tarde a $1.425 en Banco Nación. Para este jueves, se espera el mismo precio. En el contexto económico nacional, el conflicto de Medio Oriente mantiene expectante el panorama, aunque el peso no sufre la volatilidad.

dólar jueves 5 de marzo El dólar oficial minorista retrocedió $5 este miércoles. WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 5 de marzo Banco Nación: $1.425

$1.425 Banco Galicia: $1.425

$1.425 Banco BBVA: $1.425

$1.425 Banco Santander: $1.430

$1.430 Banco Ciudad: $1.425

$1.425 Banco Patagonia: $1.430

$1.430 Banco Macro: $1.428

$1.428 Banco Hipotecario: $1.425

$1.425 Banco Supervielle: $1.426

$1.426 Banco Credicoop: $1.425

$1.425 Banco Piano: $1.430

$1.430 Banco Comercio: $1.425

$1.425 ICBC: $1.435

$1.435 Brubank: $1.418 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La Argentina se encuentra condicionada por un escenario internacional que actúa como un “cepo” global: la confrontación entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre su desenlace. Los inversores se preguntan no solo cuándo y cómo podría concluir el conflicto, sino también si derivará en un cambio del régimen teocrático actual por otro de carácter político. En caso de que esa transformación no ocurra, incluso un triunfo militar podría interpretarse como incompleto.

Cuando el mercado percibe que una guerra puede extenderse, tiende a ajustarse a ese marco. Tras las primeras reacciones bruscas, suele aparecer una etapa de relativa calma, aunque sin entusiasmo. En este contexto, los activos más riesgosos pierden dinamismo. Las bolsas neoyorquinas reflejan ese clima: si el S&P 500 retrocede más de 0,50%, borra todas las subas acumuladas en el año, mientras que el Nasdaq ya muestra un rojo de 2,50% en 2026.

En paralelo, los bonos del Tesoro estadounidense continuaron debilitándose y su tasa trepó a 4,06%, lo que dificulta cualquier repunte en la deuda de los países emergentes. De hecho, el índice de Emergentes cayó 6,6%, un dato que ayuda a entender la baja de los bonos argentinos y el consecuente aumento del riesgo país.