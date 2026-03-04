Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 5 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles por la tarde a $1.425 en Banco Nación. Para este jueves, se espera el mismo precio. En el contexto económico nacional, el conflicto de Medio Oriente mantiene expectante el panorama, aunque el peso no sufre la volatilidad.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 5 de marzo
Banco Nación: $1.425
Banco Galicia: $1.425
Banco BBVA: $1.425
Banco Santander: $1.430
Banco Ciudad: $1.425
Banco Patagonia: $1.430
Banco Macro: $1.428
Banco Hipotecario: $1.425
Banco Supervielle: $1.426
Banco Credicoop: $1.425
Banco Piano: $1.430
Banco Comercio: $1.425
ICBC: $1.435
Brubank: $1.418
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La Argentina se encuentra condicionada por un escenario internacional que actúa como un “cepo” global: la confrontación entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre su desenlace. Los inversores se preguntan no solo cuándo y cómo podría concluir el conflicto, sino también si derivará en un cambio del régimen teocrático actual por otro de carácter político. En caso de que esa transformación no ocurra, incluso un triunfo militar podría interpretarse como incompleto.
Cuando el mercado percibe que una guerra puede extenderse, tiende a ajustarse a ese marco. Tras las primeras reacciones bruscas, suele aparecer una etapa de relativa calma, aunque sin entusiasmo. En este contexto, los activos más riesgosos pierden dinamismo. Las bolsas neoyorquinas reflejan ese clima: si el S&P 500 retrocede más de 0,50%, borra todas las subas acumuladas en el año, mientras que el Nasdaq ya muestra un rojo de 2,50% en 2026.
En paralelo, los bonos del Tesoro estadounidense continuaron debilitándose y su tasa trepó a 4,06%, lo que dificulta cualquier repunte en la deuda de los países emergentes. De hecho, el índice de Emergentes cayó 6,6%, un dato que ayuda a entender la baja de los bonos argentinos y el consecuente aumento del riesgo país.
Dentro de este panorama adverso, un aspecto favorable es que el peso no sufrió un impacto significativo, aun cuando el dólar a nivel global se ubica en su punto más alto desde el 15 de enero y el Banco Central continúa acumulando divisas. Sin embargo, la tensión bélica complica la posibilidad de salir a los mercados internacionales a emitir deuda, dado que las entidades financieras evitan asumir riesgos en este contexto.
En el plano local, los dólares financieros mostraron una leve reacción alcista de 1,5%. El MEP cerró en 41.434 y el contado con liquidación (CCL) finalizó en 1.483 pesos. El dólar “blue” avanzó $5 hasta $1.425.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 372 millones y el dólar mayorista aumentó $20 (+1,6%) hasta $1.415, acercándose al valor del informal. El Banco Central logró comprar USD 70 millones, aunque las reservas descendieron USD 382 millones a USD 46.135 millones, afectadas principalmente por la caída del oro y del yuan frente a un dólar que subía 0,70% frente a las seis principales monedas y se aproximaba a su máximo anual.