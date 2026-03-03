Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 4 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes por la tarde a $1.430 en Banco Nación. Para este miércoles, se espera el mismo precio. Al mismo tiempo, el Banco Central acumula 2.800 millones de dólares pero los cálculos dan negativos producto de los pagos por la deuda externa.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El dólar se mantiene en precios estables pese a los próximos vencimientos de deuda y el caos en el mercado internacional.

En 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que los dólares que incorporara el Banco Central durante 2026 pasarían a engrosar las reservas y no se destinarían a cancelar deuda externa, apoyándose en nuevas herramientas de financiamiento disponibles para el país. No obstante, durante los primeros dos meses del año, una porción significativa de las divisas adquiridas por el BCRA terminó aplicándose al pago de vencimientos.

Eso provocó que por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas, debido a la imposibilidad de refinanciar compromisos en moneda extranjera. Esa situación obligó a utilizar los dólares obtenidos para cumplir con los acreedores.

Hacia fines de 2025, el funcionario había planteado que en 2026 la lógica cambiaría: ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero, explicó entonces, aludiendo a una estrategia diseñada para fortalecer las reservas.

En el arranque del año, todo fue distinto y esa hoja de ruta comenzó a ponerse en práctica en medio de fuertes pagos y compras relevantes de divisas.

Desde el inicio de la fase 4 del programa económico, el BCRA adquirió USD 2.783 millones, cifra bien recibida por el mercado, que venía reclamando una mayor acumulación desde el triunfo oficialista en las legislativas de octubre.

Esta dinámica fue posible gracias a una menor demanda de dólares para importaciones, una mayor liquidación de exportaciones y emisiones de deuda de empresas y provincias.

Sin embargo, la acumulación de reservas estuvo condicionada por compromisos financieros tanto del Tesoro como del propio Banco Central. A comienzos de la semana se canceló un vencimiento de Bopreal por USD 1.000 millones. Además, el aumento de las reservas brutas (USD 46.517 millones frente a los USD 45.560 millones del cierre previo) respondió en parte al reingreso de fondos que suelen salir a fin de mes, mientras que solo los pagos de Bopreal realizados en el exterior impactan directamente sobre el stock.

También pesaron los compromisos con organismos multilaterales

El 1° de febrero, el país abonó USD 878 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), operación que se concretó con asistencia del Tesoro de Estados Unidos mediante la adquisición de Derechos Especiales de Giro.

¿Cuál es el resultado hasta el momento?

En la actualidad, el balance entre compras y pagos en el primer bimestre arrojó un saldo negativo de U$S 715 millones.

Desglosado, el esquema muestra

Compras del BCRA por U$S2.783.

del BCRA por Variación de la Cuenta del Tesoro de USD -1.687 millones.

de la Cuenta del de Pago de BOPREAL por USD -1.023 millones.

dólar miércoles 4 de marzo En lo que va del año, las reservas muestran un balance negativo. WEB

Durante febrero, la autoridad monetaria aprovechó la calma cambiaria para intervenir en el mercado mayorista y reforzar reservas. La menor presión por importaciones y el mayor ingreso de dólares por exportaciones contribuyeron a un resultado positivo en las operaciones diarias. Sin embargo, los vencimientos de deuda y los movimientos en las cuentas del Tesoro limitaron la capacidad de retener de manera neta las divisas adquiridas.