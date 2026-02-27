El dólar cerró otro mes a la baja y acumuló un descenso de 3,5% en febrero

Pese a la volatilidad de la última semana, el tipo de cambio oficial terminó a $1.420 y el mayorista quedó por debajo de $1.400.

El mercado cambiario cerró febrero de 2026 con una tendencia a la baja. Tras un cierre de semana a la baja, en el segmento minorista el dólar cerró a $1.420 en Banco Nación, cediendo cinco pesos en la última rueda operativa de febrero.

Por su parte, el promedio de las entidades bancarias privadas relevadas por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.426,45.

Por su parte, el dólar mayorista finalizó la jornada en $1.397, lo que representó una caída de once pesos respecto al día anterior y un retroceso acumulado del 3,5% a lo largo de todo el mes. Este descenso mensual es el más profundo detectado en los últimos seis años y medio.

dólar viernes 20 febrero WEB En los mercados alternativos, el dólar blue operó sin variaciones en la última jornada, cerrando a $1.425. En el balance mensual, la divisa informal restó 45 pesos, una caída del 3,1%. El dólar cripto: Se movió en torno a los $1.453,68.

A pesar de la elevada inflación persistente, el BCRA ha logrado sostener una racha de compras de divisas récord. La autoridad monetaria acumuló 38 jornadas consecutivas de compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC), sumando más de USD 1.400 millones solo en febrero. El promedio diario de adquisiciones en lo que va del año se sitúa en 71 millones de dólares.