Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 26 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este jueves a $1415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Dólar jueves 26 de febrero 2026.

Dólar jueves 26 de febrero 2026.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1415. en Banco Nación. Para este jueves, abrirá al mismo precio. Además, el ministerio de Economía ya puso en marcha el nuevo bono en dólares para afrontar los nuevos vencimientos de deudas y los ahorristas están atentos ante la nueva estrategia.

dólar jueves 26 febrero
Dólar jueves 26 de febrero 2026.

Dólar jueves 26 de febrero 2026.

Precio del dólar para este jueves en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 26 de febrero

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.415
  • Banco BBVA: $1.415
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.410
  • Banco Patagonia: $1.425
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.410
  • Banco Supervielle: $1.412
  • Banco Credicoop: $1.410
  • Banco Piano: $1.410
  • Banco Comercio: $1.410
  • ICBC: $1.415
  • Brubank: $1.408

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo plan financiero para afrontar compromisos relevantes de mitad de año mediante emisiones periódicas y objetivos de captación previamente establecidos. Luego de descartar la posibilidad de volver a los mercados internacionales debido al incremento del riesgo país, el Ministerio de Economía decidió lanzar un bono en dólares que comenzará a colocarse este miércoles con la finalidad de cubrir vencimientos próximos.

La iniciativa fija un límite de USD 150 millones por licitación, con la alternativa de ampliar ese monto hasta USD 250 millones a través de una segunda ronda al día siguiente. La meta es reunir USD 2.000 millones en un plazo de cuatro meses, antes del pago de USD 4.200 millones previsto para julio.

  • El esquema contempla que cada subasta tenga un tope inicial que podría elevarse si la demanda supera las expectativas. De este modo, cada colocación partirá de hasta USD 150 millones y podrá sumar otros USD 100 millones en una instancia adicional, alcanzando así el máximo de USD 250 millones. La aspiración oficial es completar ocho licitaciones exitosas para conseguir los USD 2.000 millones.
  • Con este mecanismo, el Ejecutivo busca obtener una porción significativa de los fondos antes del inicio del segundo semestre. Para lograrlo, será clave sostener el interés de los inversores en cada convocatoria dentro del límite establecido.
  • Desde el equipo económico explicaron que el tope de USD 250 millones apunta a presionar a la baja la tasa de interés, evidenciar apetito por el instrumento y fomentar el denominado “Fear of Missing Out” (FOMO), es decir, el temor de los inversores a quedar fuera de la oportunidad.

El atractivo del bono reside en la frecuencia de los pagos y en su conveniencia para quienes buscan posicionarse en activos en dólares en un contexto de alta demanda de cobertura cambiaria.

dólar jueves 26 febrero

La estrategia responde a la necesidad de asegurar liquidez suficiente para cumplir con el calendario de deuda. El compromiso más importante llegará en julio, cuando vencen USD 4.200 millones, lo que obliga a acumular recursos con anticipación.

