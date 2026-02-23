Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 24 de febrero

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1390. en Banco Nación . Para este martes, abrirá al mismo precio. A su vez, en lo que va del año, el Gobierno intenta equilibrar el circuito económico para calmar los números de la inflación a través de la baja del dólar .

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El esquema monetario aplicado en el país desde principios de año se sustenta en una acción coordinada entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro Nacional con el objetivo de controlar la cantidad de dinero en circulación.

Las cifras oficiales hasta el momento indican que la base monetaria se redujo en 2 billones de pesos en lo que va del año (con información disponible hasta el 13 de febrero). Este proceso se debe a la dinámica en la que las licitaciones de deuda en pesos y las compras de dólares por parte del BCRA se alternan entre absorber y expandir liquidez.

Entre los factores que explican este diseño aparecen la caída del tipo de cambio y un nivel de tasas que aún no resulta lo suficientemente atractivo para impulsar la actividad.

Cómo se explica el funcionamiento

El Tesoro lanza regularmente subastas de deuda en moneda local por montos que superan los vencimientos. Esto permite retirar pesos del mercado y generar un efecto contractivo sobre la masa monetaria.

lanza regularmente en moneda local por montos que Esto permite y generar un sobre la masa monetaria. En la fecha de liquidación de esas colocaciones, el sistema financiero suele registrar una fuerte baja de liquidez y un aumento transitorio de las tasas de interés.

suele registrar una y un de las Luego, el Banco Central vuelve a inyectar dinero mediante la compra de divisas en el mercado cambiario (cada adquisición implica emisión y cada venta lo contrario), lo que ayuda a recomponer los pesos disponibles hasta la próxima licitación.

El 13 de febrero, fue el último dato oficial difundido y coincidió con la liquidación de la más reciente colocación de deuda en pesos del Tesoro. Ese día se retiraron de circulación $1,5 billones, que con el tiempo regresarían al sistema (en parte) a través de las compras de dólares realizadas por la autoridad monetaria.

Asimismo, la frecuencia quincenal de las licitaciones genera un ciclo de absorción y posterior remonetización que impacta directamente en las tasas. Cuando se integran las colocaciones, el mercado se queda con menos pesos y el costo del financiamiento sube, lo que incentiva estrategias de carry trade y la venta de dólares para aprovechar rendimientos en moneda local. A medida que el BCRA vuelve a emitir pesos al comprar divisas, las tasas tienden a descender hasta el siguiente llamado del Tesoro. Este patrón se repitió durante enero y febrero, marcando el ritmo del mercado financiero.

En lo que va del año, el Banco Central adquirió más de USD 2.090 millones para fortalecer sus reservas, aunque el Tesoro destinó una cifra incluso mayor al pago de compromisos de deuda, según datos oficiales.

dólar martes 24 febrero WEB

Según el informe al 13 de febrero, prevaleció el efecto contractivo generado por el Tesoro sobre la expansión vinculada a las compras de dólares del BCRA. No obstante, el proceso sigue dependiendo de la dinámica diaria de las operaciones de ambos actores y del comportamiento de la demanda de dinero, en un contexto marcado por inflación elevada y tasas en niveles históricamente altos.