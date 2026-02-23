Milei eliminó una medida que beneficiaba a Aluar, empresa del dueño de Fate

El Gobierno nacional dejó sin efecto el arancel antidumping del 28 por ciento que regía sobre las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China , una decisión que impacta de manera directa en Aluar , la principal productora del país, vinculada al empresario Javier Madanes Quintanilla , el dueño de Fate .

La medida fue oficializada mediante la resolución 172/2026 del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La protección comercial había sido establecida en 2020 , durante la gestión de Alberto Fernández , y tenía vencimiento previsto para el 5 de marzo próximo.

Tras analizar un informe técnico del área de Comercio Exterior, el Ejecutivo concluyó que “no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina del producto objeto de examen”, por lo que resolvió no prorrogar la medida.

Con la decisión , Aluar pierde el esquema de resguardo frente a las importaciones chinas del que gozó durante los últimos cinco años. La resolución lleva la firma del ministro Luis Caputo y se conoció días después del anuncio del cierre de Fate, la planta de neumáticos perteneciente al mismo grupo empresario.

Ante el inminente vencimiento del arancel, la compañía había solicitado la reapertura del análisis para extender su vigencia, pero el Gobierno rechazó el planteo.

ALUAR es única empresa de aluminio del país y la más importante productora de américa latina.

El texto oficial subraya que Aluar es la única productora local tanto de aluminio primario como de “foil”, denominación técnica de las hojas de aluminio alcanzadas por la medida. Al estar la producción de foil integrada “aguas arriba” con su principal insumo, la empresa pudo hasta ahora “independizar sus decisiones de precios y producción del resultado económico inmediato en este producto”.

Durante la vigencia del arancel antidumping, las importaciones chinas redujeron su participación de mercado a niveles que no superaron el 3 por ciento en el período 2022-2025. En ese contexto, según la resolución, la firma incrementó precios y participación.

En el período analizado, el valor del foil de aluminio en el mercado interno subió entre 5 y 7 por ciento, según la variedad, mientras que el precio internacional del aluminio cayó 16 por ciento.

Con precios locales en alza y valores externos en baja, y bajo un esquema de protección comercial, Aluar elevó su participación en el mercado de foil del 64 por ciento en 2019 al 91 por ciento en 2024, apoyada en su fuerte presencia en el segmento de aluminio primario.

Complicidad con la "vieja política"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este lunes que el dueño de Fate, Javier Madanaes Quintanilla, actuó en complicidad con la “vieja política” al considerar como “sugestivo” el cierre de la compañía en medio del debate de la reforma laboral y paro general de la CGT.