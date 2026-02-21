Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria

La medida no fue respetada ya que los empleados no pudieron ingresar al establecimiento a cumplir con sus tareas. Según relató Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero "se encontraron con las instalaciones cerradascon candados y cadenas", pesé a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos. Esta situación motivo a que los trabajadores permanecieran en los portones de la fábrica.
Más de 900 trabajadores son afectados por el cierre
El reclamo gremial se desollara en medio de en una disputa política y económica entre la gestión nacional y el propietario de la empresa, dejando a cerca de 920 trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Miguel Ricciardulli manifestó que el sector se encuentra atrapado en medio de las decisiones oficiales que fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial ante la competencia externa.
"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario", explicó, señalando además que el ministro de Economía promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local, lo que agrava la incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.
La crisis impacta de lleno en la economía de las familias operarias, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el representante gremial, quien lleva 18 años en la firma, describió un panorama desolador donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido. "Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido", denunció.
En este contexto, los trabajadores realizarán una jornada cultural este domingo en los portones de la fábrica, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires, con la participación de artistas y vecinos.
"Mañana vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos", concluyó Ricciardulli.