Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Desde el sindicato afirmaron que la empresa no abrió sus puertas y se encontraba "con candados y cadenas", lo que impidió el ingreso de los operarios.

Trabajadores de Fate no pudieron ingresar a la empresa este viernes, esta situación dejaría a 900 familias en incertidumbre.

Este sábado, trabajadores de la planta de neumáticos Fate denunciaron un lockout patronal tras constatar que la firma no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El Gobierno nacional, hace unos días dictó la medida y suspendió por 15 días los despidos en la empresa, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

La medida no fue respetada ya que los empleados no pudieron ingresar al establecimiento a cumplir con sus tareas. Según relató Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero "se encontraron con las instalaciones cerradas con candados y cadenas", pesé a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos. Esta situación motivo a que los trabajadores permanecieran en los portones de la fábrica.

Trabajadores protestan en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos Trabajadores protestan en la fábrica de Fate, en San Fernando, tras el anuncio de cierre y despidos masivos Gentileza / La Nación Más de 900 trabajadores son afectados por el cierre El reclamo gremial se desollara en medio de en una disputa política y económica entre la gestión nacional y el propietario de la empresa, dejando a cerca de 920 trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Miguel Ricciardulli manifestó que el sector se encuentra atrapado en medio de las decisiones oficiales que fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial ante la competencia externa.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario", explicó, señalando además que el ministro de Economía promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local, lo que agrava la incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes de trabajo.

cierre fate El mensaje con el que los trabajadores de Fate se enteraron que se quedaron sin empleo. La crisis impacta de lleno en la economía de las familias operarias, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el representante gremial, quien lleva 18 años en la firma, describió un panorama desolador donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido. "Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido", denunció.