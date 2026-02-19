Trabajadores de Fate cortaron Panamericana y se enfrentaron a Gendarmería

"Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, son 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos el día que se están votando leyes anticonstitucionales, eso estamos reclamando, en una jornada que es un paro general, prácticamente no hay circulación, los trabajadores se han adherido al paro, estamos haciendo valer los derechos que tenemos", reclamó uno de los manifestantes frente al cordón de gendarmes que, tras algunos minutos de negociación, logró que se habilitara un carril para descomprimir la circulación.
Embed
"LA SITUACIÓN ESTÁ EXPLOSIVA" I Tensión en la Panamericana: sindicalistas, organizaciones sociales y empleados de Fate cortaron el tránsito a la altura de la calle Uruguay. Gendarmería pidió que liberen media traza. https://t.co/cR79e5WDQDpic.twitter.com/tznKKBVz9A
Ayer al mediodía, el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que ordena retrotraer los despidos y frenar las medidas de fuerza. Sin embargo, desde la dirección de Fate señalaron que la planta no volverá a producir.
Según explicaron fuentes de la compañía a TN, acatarán la medida formalmente, pero aseguran que no implicará la reapertura de la planta ni la reanudación de las actividades productivas.
"Se dictó una conciliación obligatoria sobre una empresa cerrada. No hay insumos ni tareas para realizar", explicaron desde la firma.
El principal efecto por la conciliación obligatoria es que las indemnizaciones quedaron suspendidas momentáneamente, aunque la firma aclaró que los fondos están disponibles para quien desee cobrarlos de inmediato. “Legalmente, hay cuatro días para pagar. Todo aquel que quiera cobrar hoy puede hacerlo: la empresa deposita el dinero”, indicaron.
Para la empresa, la conciliación es solo una "pausa" en el proceso de desvinculación, ya que consideran que la industria no tiene condiciones para retomar su marcha habitual.