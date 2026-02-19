Trabajadores de Fate cortaron Panamericana y se enfrentaron a Gendarmería

Manifestantes cortaron el Acceso Tigre en rechazo a los 900 despidos. La empresa confirmó que acatará la conciliación obligatoria, pero advirtió que la producción seguirá paralizada.

Trabajadores de Fate cortaron Panamericana y liberaron un carril tras el pedido de Gendarmería.

La crisis en la empresa de neumáticos Fate se trasladó este jueves a las rutas. En el marco del paro general ante la sesión de la Reforma Laboral, grupos de trabajadores y agrupaciones de izquierda cortaron el tránsito en el Ramal Tigre de la Panamericana, a la altura de la calle Uruguay (Virreyes), generando momentos de tensión con la Gendarmería Nacional.

La protesta comenzó a las 7.30 en el sentido hacia Capital Federal. Representantes de los 920 despedidos recibieron el apoyo de delegados de otras firmas en conflicto, como Georgalos y Lustramax.

Embed Corte total en la autopista Buenos Aires - La Plata, mano a Capital pic.twitter.com/hRUK24abD6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 19, 2026 "Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, son 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos el día que se están votando leyes anticonstitucionales, eso estamos reclamando, en una jornada que es un paro general, prácticamente no hay circulación, los trabajadores se han adherido al paro, estamos haciendo valer los derechos que tenemos", reclamó uno de los manifestantes frente al cordón de gendarmes que, tras algunos minutos de negociación, logró que se habilitara un carril para descomprimir la circulación.

Embed "LA SITUACIÓN ESTÁ EXPLOSIVA" I Tensión en la Panamericana: sindicalistas, organizaciones sociales y empleados de Fate cortaron el tránsito a la altura de la calle Uruguay. Gendarmería pidió que liberen media traza. https://t.co/cR79e5WDQD pic.twitter.com/tznKKBVz9A — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 19, 2026 Una conciliación "sin impacto" en la fábrica Fate Ayer al mediodía, el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que ordena retrotraer los despidos y frenar las medidas de fuerza. Sin embargo, desde la dirección de Fate señalaron que la planta no volverá a producir.

Según explicaron fuentes de la compañía a TN, acatarán la medida formalmente, pero aseguran que no implicará la reapertura de la planta ni la reanudación de las actividades productivas.