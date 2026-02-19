19 de febrero de 2026 - 09:10

Trabajadores de Fate cortaron Panamericana y se enfrentaron a Gendarmería

Manifestantes cortaron el Acceso Tigre en rechazo a los 900 despidos. La empresa confirmó que acatará la conciliación obligatoria, pero advirtió que la producción seguirá paralizada.

Trabajadores de Fate cortaron Panamericana y liberaron un carril tras el pedido de Gendarmería.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La protesta comenzó a las 7.30 en el sentido hacia Capital Federal. Representantes de los 920 despedidos recibieron el apoyo de delegados de otras firmas en conflicto, como Georgalos y Lustramax.

"Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, son 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos el día que se están votando leyes anticonstitucionales, eso estamos reclamando, en una jornada que es un paro general, prácticamente no hay circulación, los trabajadores se han adherido al paro, estamos haciendo valer los derechos que tenemos", reclamó uno de los manifestantes frente al cordón de gendarmes que, tras algunos minutos de negociación, logró que se habilitara un carril para descomprimir la circulación.

Una conciliación "sin impacto" en la fábrica Fate

Ayer al mediodía, el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que ordena retrotraer los despidos y frenar las medidas de fuerza. Sin embargo, desde la dirección de Fate señalaron que la planta no volverá a producir.

Según explicaron fuentes de la compañía a TN, acatarán la medida formalmente, pero aseguran que no implicará la reapertura de la planta ni la reanudación de las actividades productivas.

El mensaje con el que se toparon ayer los trabajadores cuando llegaron a trabajar la fábrica de Fate.

"Se dictó una conciliación obligatoria sobre una empresa cerrada. No hay insumos ni tareas para realizar", explicaron desde la firma.

El principal efecto por la conciliación obligatoria es que las indemnizaciones quedaron suspendidas momentáneamente, aunque la firma aclaró que los fondos están disponibles para quien desee cobrarlos de inmediato. “Legalmente, hay cuatro días para pagar. Todo aquel que quiera cobrar hoy puede hacerlo: la empresa deposita el dinero”, indicaron.

Para la empresa, la conciliación es solo una "pausa" en el proceso de desvinculación, ya que consideran que la industria no tiene condiciones para retomar su marcha habitual.

