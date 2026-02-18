Milei respaldó en redes los numerosos ataques de tuiteros libertarios contra el dueño de Fate

Como de costumbre, el presidente Javier Milei se metió de lleno en la polémica por el cierre de la planta de Fate en San Fernando y respaldó en redes sociales las críticas fuera de tono contra su dueño, Javier Madanes Quintanilla. La fábrica anunció el despido de más de 900 trabajadores y el conflicto escaló.

Desde el entorno digital vinculado a La Libertad Avanza , prácticamente liderado por el Gordo Dan , se multiplicaron los mensajes contra el empresario argentino. Las publicaciones apuntaron a su trayectoria, a su abultada fortuna y su vínculo con el gobierno kirchnerista.

El propio Milei replicó posteos muy críticos en su cuenta de X y dejó un mensaje sugestivo tras el anuncio del cierre. “¿Conspiranoico yo? Fin” , escribió, en lo que fue interpretado como una alusión al llamado “círculo rojo” y a supuestos intentos de desgastar su programa de reformas.

Quizás el retuit más ruidoso del mandatario fue el de Carlos Ruckauf que calificó a Quintanilla como “un personaje siniestro” .

Ante cada conflicto que afecta al Gobierno, los tuiteros violetas más representativos salieron al cruce. El primero en hablar fue Daniel Parisini (“Gordo Dan”) . El representante de Las Fuerzas del Cielo eligió postear una foto de la tapa de Forbes con un largo texto para describir a la cara de Fate y Aluar.

“Este es Javier Madanes, dueño de Fate y Aluar. Con una fortuna estimada en 1.500 millones (MIL QUINIENTOS MILLONES) de dólares según Forbes 2024, es la persona número 12 MÁS RICA de la Argentina. Amante de los gobiernos kirchneristas, durante las gestiones de Néstor y Cristina multiplicó varias veces su patrimonio gracias a cuantiosos subsidios y créditos blandos para la expansión de Aluar y cobrando a los pobres argentinos, encerrados en el zoológico kirchnerista, hasta tres veces más que en el exterior por los neumáticos de Fate”, expresó.

También lo definió como “fanático de Moreno y defensor del cepo cambiario”, y sostuvo que fue aportante de la campaña presidencial de 2019. El posteo acumuló miles de interacciones y fue fijado en el perfil del influencer.

No fue la única expresión. Otro usuario identificado con La Libertad Avanza, conocido como “Piti”, cuestionó al empresario por el nivel de ganancias en la venta de neumáticos y por no competir con importaciones.

Además, muchos usuarios de LLA recordaron que Quintanilla “reivindicaba el proteccionismo y las regulaciones kirchneristas, mientras vendía a sobreprecio descaradamente. Hoy la empresa se fundió por su culpa y dejó trabajadores en la calle”.