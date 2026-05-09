Javier Milei respaldó a Patricia Bullrich en medio de la tensión interna por Manuel Adorni.

En pleno debate interno dentro de La Libertad Avanza por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Javier Milei salió a respaldar públicamente a Patricia Bullrich con un gesto político que no pasó desapercibido dentro del oficialismo. El Presidente utilizó sus redes sociales para apoyar la actividad de campaña que la senadora realizó en la Ciudad de Buenos Aires, pocos días después de que ella reclamara públicamente la presentación de la declaración jurada de bienes de Manuel Adorni.

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El mensaje de Milei apareció en medio de las repercusiones que generó el pedido de Bullrich, quien solicitó que Adorni aporte rápidamente la documentación necesaria en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La situación expuso tensiones internas dentro del espacio libertario y abrió una nueva discusión sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios nacionales.

El Presidente reposteó una publicación de Bullrich en la red social X donde la legisladora mostró imágenes de una recorrida por el barrio porteño de Villa Lugano junto a la legisladora porteña Pilar Ramírez.

“Los vecinos de Lugano. Nos votaron para defender sus prioridades y estar en la calle, escuchándolos para hacer las cosas bien. Coraje y decisión no faltan, lo saben”, escribió Bullrich junto a un video de su visita y encuentros con vecinos.

El reposteo fue interpretado como una señal de respaldo político en medio de la discusión interna que involucra a Adorni y a sectores del oficialismo.

Patricia Bullrich y Javier Milei Archivo

La tensión por la declaración jurada de Adorni

Durante los últimos días, Bullrich tomó distancia de la defensa cerrada del jefe de Gabinete y reclamó públicamente que presente cuanto antes la documentación patrimonial correspondiente para despejar dudas.

Este viernes, la senadora volvió a justificar su postura y aseguró que considera necesario acelerar el proceso para evitar que la situación siga condicionando la agenda política del oficialismo.

“Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, afirmó. Además, sostuvo que Adorni debe aportar rápidamente las pruebas necesarias para esclarecer la investigación.

Patricia Bullrich Gentileza

“Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”, expresó. Bullrich también remarcó que la resolución del tema resulta importante tanto para el funcionario como para el propio Presidente.

“Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”, agregó.