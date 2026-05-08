Manuel Adorni habló de su causa judicial: "Esto me pasó porque soy una parte de Milei"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se refirió públicamente a la investigación judicial que lo involucra y aseguró que evitará brindar detalles para no interferir en el trabajo de la Justicia . Además, confirmó que presentará su declaración jurada y vinculó las denuncias en su contra con su cercanía política al presidente Javier Milei.

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Durante una entrevista en el streaming Neura, el funcionario sostuvo que no puede dar demasiadas explicaciones sobre la causa. “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar” , afirmó.

Adorni aseguró que no le sorprendió el respaldo público que recibió del Presidente y explicó que Milei conoce su situación personal. “Porque sabe la verdad” , expresó el funcionario, quien además remarcó que otros integrantes del Gobierno atravesaron situaciones judiciales sin realizar declaraciones públicas.

En ese sentido, sostuvo que la actual gestión evita interferir en los expedientes judiciales. “ Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa , no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial”, señaló.

Además, vinculó las denuncias con un intento de desgaste político contra el oficialismo. “Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei”, afirmó.

Adorni confirmó que presentará su declaración jurada

El funcionario también se refirió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había anticipado públicamente que presentaría su declaración jurada. “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer”, explicó.

Aunque evitó precisar una fecha, aseguró que la presentación servirá para cerrar la polémica. “Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada”, indicó.

Manuel Adorni en Neura Manuel Adorni vinculó las denuncias en su contra con su cercanía a Javier Milei. Neura

Acciones judiciales, el impacto familiar y el futuro libro

En otro tramo de la entrevista, Adorni adelantó que iniciará acciones legales contra quienes difundieron información sobre su entorno personal. “Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, sostuvo.

El funcionario también reflexionó sobre cómo atravesó estos meses de exposición mediática y judicial. “Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba y que lo valioso es el tiempo”, expresó.

Además, mencionó el impacto emocional que la situación tuvo sobre su familia y aseguró que, una vez finalizada su etapa en el Gobierno, planea escribir libros sobre su experiencia política. “Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros, antes de irme. Todo esto va a ser parte de un libro”, afirmó.

Elogios a Karina Milei y agenda oficial

Durante la entrevista, Adorni también destacó el rol de Karina Milei dentro del Gobierno y valoró su acompañamiento personal. “Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Y está donde tiene que estar. Es muy importante en todo, es una persona maravillosa”, aseguró.

Por último, confirmó que participará en la inauguración de una planta de Mercedes-Benz en Zárate y que luego asistirá a la reunión de Gabinete nacional.