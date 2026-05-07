7 de mayo de 2026 - 17:44

Manuel Adorni lo negó, pero descubrieron los "pagos mensuales" que hizo a la productora de Marcelo Grandio

Incluso, la productora siguió cobrando por un programa emitido en la TV Pública en pleno escándalo por el viaje junto al jefe de Gabinete a Punta del Este.

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista en la TV Pública

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista en la TV Pública

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sigue en llamas luego de que se conocieran registros de pagos de la TV Pública a la productora Imhouse, perteneciente al empresario Marcelo Grandio. De esta forma, los documentos contradicen la declaración que había realizado el funcionario ante el Congreso, donde "negó" las transferencias a esa firma.

Leé además

El contratista Matías Tabar expuso ante la Justicia los escandalosos gastos de Manuel Adorni para remodelar su mansión

Los mensajes en el chat de Adorni con el contratista Tabar: "Te van a estar llamando de mi equipo"
Evolucionar también es despedirse: el sugestivo mensaje de la esposa de Manuel Adorni en redes sociales.

"Evolucionar también es despedirse": el sugestivo mensaje de la esposa de Manuel Adorni en Instagram

Según la documentación, la productora del periodista cobró $3.012.900 por la emisión del programa “Enredados”, transmitido por el streaming de la TV Pública desde septiembre. Además, trascendió que ya existen al menos seis contratos firmados entre Radio y Televisión Argentina e Imhouse desde octubre.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandio en avión privado desde Punta del Este.

image
Las órdenes de pago emitidas por RTA para la productora de Marcelo Grandio.

Las órdenes de pago emitidas por RTA para la productora de Marcelo Grandio.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pagos realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

Estrecha relación de Grandio y Adorni ¿Tráfico de influencias?

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno”.

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro, conducido por Grandío y Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Grandío con el Estado y los viajes en jet privado al exterior.

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la corrupcion y su efecto destructor

La corrupción y su efecto destructor

“Ni en pedo se va”: Milei defendió a Adorni tras una fuerte pregunta de Trebucq.

"Adorni mintió, presidente": Esteban Trebucq cruzó a Javier Milei en vivo

Javier Milei junto a Manuel Adorni. (archivo)

"No voy a ejecutar a una persona honesta": Milei defendió a Adorni tras las denuncias judiciales

Martín Menem vuelve a defender a Manuel Adorni.

Martín Menem salió a blindar a Adorni en plena causa y apuntó contra los medios: "Creemos en él"