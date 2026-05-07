Manuel Adorni lo negó, pero descubrieron los "pagos mensuales" que hizo a la productora de Marcelo Grandio

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sigue en llamas luego de que se conocieran registros de pagos de la TV Pública a la productora Imhouse, perteneciente al empresario Marcelo Grandio . De esta forma, los documentos contradicen la declaración que había realizado el funcionario ante el Congreso, donde "negó" las transferencias a esa firma.

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Según la documentación, la productora del periodista cobró $3.012.900 por la emisión del programa “Enredados”, transmitido por el streaming de la TV Pública desde septiembre. Además, trascendió que ya existen al menos seis contratos firmados entre Radio y Televisión Argentina e Imhouse desde octubre.

El contrato con el que quedó sellado el vínculo de la productora con la TV Pública está firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de Imhouse, quien además es conocido públicamente por haber sido quien pagó el viaje de regreso que hizo Adorni junto a Grandio en avión privado desde Punta del Este.

En un trabajo periodístico llevado a cabo por el diario La Nación, se encontraron los pagos realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA), mediante la Gerencia de Administración y Finanzas de la TV Pública, a favor de la productora, desde octubre de 2025.

Por el momento, existen seis contratos entre Imhouse y la TV Pública a pesar de que el funcionario libertario, en la presentación del informe de gestión que realizó el pasado 29 de abril ante el Congreso Nacional, aseveró que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

Estrecha relación de Grandio y Adorni ¿Tráfico de influencias?

La relación entre Grandio y Adorni data de muchos años y, actualmente, su vínculo se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades financieras y conflictos de intereses. El productor y empresario se refirió en varias oportunidades al jefe de Gabinete como su “colega y amigo eterno”.

Una de las producciones donde ambos trabajaron juntos fue en el programa “Gritalo!”, emitido por Canal Metro, conducido por Grandío y Adorni y realizado por Imhouse; la temática se centraba en analizar la actualidad política y económica del país donde, habitualmente, entrevistaban a figuras públicas.

La situación judicial actual del funcionario libertario llevó a que la relación que mantienen haya generado sospechas de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de la productora de Grandío con el Estado y los viajes en jet privado al exterior.

Por este motivo, la justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ellos para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de los contratos de su amigo.