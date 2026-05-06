"No voy a ejecutar a una persona honesta": Milei defendió a Adorni tras las denuncias judiciales

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que el funcionario adelantará la presentación de su declaración jurada.

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Durante una entrevista televisiva con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+, el mandatario rechazó las acusaciones contra uno de sus principales colaboradores. Sin embargo, Milei apuntó tanto contra el periodismo como contra la diputada Marcela Pagano , impulsora de la denuncia.

“No voy a ejecutar a una persona honesta” , afirmó Milei al defender a Adorni.

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El presidente explicó que el vocero presidencial ya tiene preparada la documentación vinculada a sus bienes y operaciones económicas para presentar ante la Justicia.

“Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, sostuvo Milei en referencia al pedido realizado previamente por Patricia Bullrich, quien había sugerido que Adorni acelerara sus explicaciones públicas.

El mandatario aclaró que la presentación se realizará respetando “los tiempos de la Justicia”, aunque insistió en que el funcionario está dispuesto a entregar toda la información necesaria. “Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano. Es una mentirosa compulsiva”, lanzó.

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Las críticas de Milei al periodismo y al denunciante

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó duramente al periodismo por la cobertura del caso y acusó a algunos sectores de vulnerar el principio de presunción de inocencia. “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución”, sostuvo.

Además, el presidente descalificó al contratista Matías Tabar, quien declaró bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le habría pagado 245 mil dólares en efectivo por refacciones en una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. “¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso”, afirmó Milei.

También cuestionó versiones periodísticas relacionadas con las obras denunciadas y minimizó algunos de los elementos mencionados en la investigación judicial.

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“Ni en pedo se va a ir”: el respaldo total a Adorni

El mandatario descartó cualquier posibilidad de apartar a Adorni de su cargo y remarcó que mantiene plena confianza en él. “Ni en pedo se va a ir”, respondió de forma tajante cuando fue consultado sobre una eventual salida del jefe de Gabinete.

En ese sentido, Milei aseguró que durante su gestión apartó a todos los funcionarios sobre los que existían sospechas concretas, pero insistió en que ese no es el caso de Adorni. “Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien”, expresó.

Además, subrayó que revisó personalmente la información patrimonial presentada por el funcionario y sostuvo que “las cosas estaban en orden”.

Milei junto a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Milei junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Gentileza

La relación con el PRO y el rol de Karina Milei

Durante la entrevista, Milei también se refirió al escenario político de cara a las elecciones de 2027 y habló sobre una eventual alianza con el PRO para enfrentar al kirchnerismo. El presidente destacó su relación con Mauricio Macri y recordó que el exmandatario fue “el primero que le ganó al kirchnerismo” y respaldó al actual Gobierno.

En paralelo, elogió el trabajo político de Karina Milei, a quien atribuyó la consolidación nacional de La Libertad Avanza. “Mi hermana logró hacer de La Libertad Avanza un partido nacional en seis meses y ganó en 16 de los 24 distritos”, afirmó.

Finalmente, Milei sostuvo que no gobierna en función de encuestas o desgaste político, sino con el objetivo de “hacer el mejor gobierno de la historia”. “Mis políticas son justas, yo no ejecuto inocentes”, concluyó.