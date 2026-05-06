Javier Milei negó las versiones de una posible salida de Adorni: "Fue una estupidez que tiró algún imbécil"

En medio de una situación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni sigue contando con el total respaldo de Javier Milei. El Presidente reafirmó la continuidad del Jefe de Gobierno en el cargo y negó versiones de recambio en el área que coordina ministerios, a la vez que lanzó muchas críticas al periodismo.

Levantaron el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa: la Justicia va a fondo por sus gastos

A través de su red social predilecta, X, el Jefe de Estado se hizo eco de una versión que dio cuenta que Luis “Toto” Caputo , ministro de Economía, pidió que Pablo Quirno , el Canciller, ocupe el puesto del ministro coordinador.

OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS" He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH

Milei respondió: “Otra pelotudez atómica de las basuras inmunas (95) que se llaman periodistas”, dijo en primer término. Luego, remarcó. “He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil ”, señaló

También el economista compartió distintos posteos de la diputada nacional Lilia Lemoine, que en medio de la difusión de las novedades de la causa de Adorni salió en defensa del ex vocero presidencial y criticó que los medios buscan que de un paso al costado.

“Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE. ¿Después que sigue? ¿Bajate Javier?”, le preguntó al periodista Esteban Trebucq.

Milei mostró su apoyo a Adorni

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer, en un encuentro del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El presidente encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con el titular de B'nai B'rith Internacional, Robert Spitzer, en un encuentro del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El presidente encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer, en un encuentro del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Noticias Argentinas

La imagen del mandatario junto a Adorni se conoció pocas horas después de la declaración judicial del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber recibido pagos en efectivo por trabajos de remodelación en una propiedad vinculada al funcionario. La presentación se dio en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Mientras avanza la investigación judicial, la coincidencia temporal entre la declaración de Tabar y la aparición pública de Milei junto a Adorni vuelve a colocar el caso en el centro de la escena política.