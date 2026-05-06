6 de mayo de 2026 - 17:02

Levantaron el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa: la Justicia va a fondo por sus gastos

Así lo determinó el juez Ariel Lijo, que busca reconstruir el flujo de dinero y determinar si existe correspondencia con sus ingresos declarados.

Continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

Continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

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DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti, en una medida clave para profundizar la investigación sobre su patrimonio y los gastos realizados desde que asumió funciones en el Gobierno nacional.

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La decisión apunta a reconstruir el flujo de dinero y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y sus erogaciones. La orden judicial había sido emitida en marzo y se enmarca en una pesquisa que busca establecer el origen de los fondos utilizados para viajes al exterior.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Los casos fueron realizados desde su inicio en el Gobierno

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Además, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.

Grandio, a través de su productora, ImHouse cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

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