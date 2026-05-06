Levantaron el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa: la Justicia va a fondo por sus gastos

Así lo determinó el juez Ariel Lijo, que busca reconstruir el flujo de dinero y determinar si existe correspondencia con sus ingresos declarados.

El juez Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti, en una medida clave para profundizar la investigación sobre su patrimonio y los gastos realizados desde que asumió funciones en el Gobierno nacional.

La decisión apunta a reconstruir el flujo de dinero y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y sus erogaciones. La orden judicial había sido emitida en marzo y se enmarca en una pesquisa que busca establecer el origen de los fondos utilizados para viajes al exterior.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Los casos fueron realizados desde su inicio en el Gobierno Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.

Además, Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.