La Justicia ordenó peritar el celular del contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni

En un nuevo avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni , la Justicia dispuso este martes el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar , el contratista responsable de las extensas reformas en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá .

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La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y ordenada por el juez Ariel Lijo, tiene como objetivo principal reconstruir las comunicaciones entre el constructor y el Jefe de Gabinete, especialmente tras la denuncia de contactos previos a la declaración testimonial.

Bajo juramento, Tabar reveló ayer que las obras en la vivienda de aproximadamente 400 m² tuvieron un costo final de 245.000 dólares , una cifra que triplicó el presupuesto inicial de 94.000 dólares.

Según el testimonio, todos los pagos fueron realizados por Adorni en efectivo, en dólares y sin la emisión de facturas o recibos . El monto de la remodelación resulta llamativo para los investigadores, ya que supera ampliamente el valor de adquisición de la propiedad, la cual habría sido comprada en 2024 por unos 120.000 dólares.

Uno de los puntos más sensibles de la declaración de Tabar fue el relato de comunicaciones recientes. El contratista afirmó que, antes de presentarse en Comodoro Py, recibió llamadas "temporales" de WhatsApp por parte de Adorni, en las que el funcionario le habría ofrecido la ayuda de su equipo legal.

Aunque Tabar rechazó el ofrecimiento para evitar sospechas de una estrategia común, el peritaje a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) intentará recuperar esos registros y cualquier mensaje borrado que pueda probar un intento de entorpecimiento.

Detalles de la obra

El constructor aportó documentación, fotos y videos del "antes y después" de la propiedad. Entre las mejoras detalladas se encuentran la remodelación de cocina con isla y desayunador, cambio de pisos por porcelanato y revestimientos exteriores tipo tarquini.

La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá Gentileza / TN

Además la construcción de una cascada en la piscina, obra por la que se habrían pagado 3.500 dólares adicionales y gastos de 13.000 dólares en alquiler de otra vivienda dentro del country mientras duraron las refacciones, entre octubre de 2024 y julio de 2025.

A pesar de la gravedad de los testimonios, el fiscal Pollicita rechazó un pedido de detención inmediata solicitado por la diputada Marcela Pagano, al considerar que, por el momento, no se verifican riesgos procesales que justifiquen la medida.

La planilla que aportó Matías Tabar ante la Justicia con los gastos de Adorni en su casa del country Indio Cuá La planilla que aportó Matías Tabar ante la Justicia con los gastos de Adorni en su casa del country Indio Cuá Gentileza / La Nación

La causa continuará mañana con la declaración de Leandro Miano, vinculado a la venta de un departamento en Caballito a los Adorni, otra operación bajo la lupa por el pago de 30.000 dólares en efectivo y un saldo financiado de 200.000 dólares sin intereses. En paralelo, se realiza un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio; de detectarse inconsistencias insalvables, el Jefe de Gabinete podría ser citado a declaración indagatoria.