Victoria Villarruel se metió en la polémica por Adorni con un picante posteo: "Cascada de bendiciones"

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en tono irónico en su cuenta de la red social X, en plena controversia por las refacciones de lujo atribuidas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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“Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”, escribió Villarruel sin mencionar a ningún destinatario. Sin embargo, la frase fue interpretada como una alusión a la investigación judicial que involucra a Adorni, en la que se indaga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a obras en su vivienda, que habrían incluido una cascada artificial.

El posteo generó una rápida reacción entre sus seguidores, que respondieron con comentarios y memes relacionados con la situación del funcionario.

La Vicepresidenta, enfrentada desde 2024 con el presidente Javier Milei, en particular, y con La Libertad Avanza, en general, pareció ironizar de ese modo sobre la situación de Adorni, luego de que ayer se conociera que gastó unos 245.000 dólares en la refacción de una casa en Indio Cuá Country Club que incluyó una cascada artificial.

El contratista que realizó las refacciones en esa casa de 400 metros cuadrados dijo ayer, al comparecer como testigo en la causa que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, que los arreglos costaron unos 245.000 dólares y que incluyeron una cascada sobre la piscina del inmueble.

Villarruel mantiene una relación de enfrentamiento con el Gobierno libertario, que comenzó como un distanciamiento y luego se convirtió en enfrentamiento, e incluso motivó que Milei no la salude en algún acto público que compartieron.