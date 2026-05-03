Lemoine arremetió contra Villarruel y la vinculó en una posible fórmula con Moreno: "Domadora de bombillas"

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un nuevo episodio de tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA) al lanzar duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La legisladora calificó a Villarruel como “domadora de bombillas” y la vinculó con posibles alianzas políticas fuera del oficialismo.

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El cruce se produjo en redes sociales, donde la legisladora reaccionó a una publicación que analizaba un eventual acercamiento entre la titular del Senado y el expresidente Mauricio Macri .

En ese contexto, Lemoine cuestionó las intenciones políticas de Villarruel y aseguró: “Villarruel lee el tuit y ya empieza a planear cómo hacerle un golpe a Mauricio” , en una frase que reflejó el nivel de confrontación dentro del espacio.

Villarruel lee el tuit y ya empieza a planear cómo hacerle un golpe a Mauricio. La encuesta la mandó a dibujar Pato Russo a ver si pueden seguir jugando? Va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas! https://t.co/jw98dznvGm

La diputada, cercana al presidente Javier Milei, profundizó sus cuestionamientos al poner en duda la lealtad política de la vicepresidenta y su permanencia dentro del esquema libertario.

Una proyección con la oposición

En tono irónico, Lemoine también proyectó un posible futuro electoral de Villarruel fuera del oficialismo y lanzó: “va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas”, en referencia al dirigente peronista Guillermo Moreno.

Con esa declaración, buscó marcar una distancia ideológica y reforzar las diferencias internas que atraviesan al oficialismo, especialmente en torno al rol y la agenda propia que Villarruel viene desarrollando desde el Senado.

El episodio suma un nuevo capítulo a la interna dentro del espacio libertario, que en las últimas semanas mostró señales crecientes de tensión entre distintos sectores del Gobierno.