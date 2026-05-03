3 de mayo de 2026 - 15:23

Lemoine arremetió contra Villarruel y la vinculó en una posible fórmula con Moreno: "Domadora de bombillas"

La diputada Lemoine criticó a Villarruel y la calificó con dureza en redes. También deslizó una eventual fórmula con el dirigente Guillermo Moreno.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel, una interna de larga data.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel, una interna de larga data.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un nuevo episodio de tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA) al lanzar duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La legisladora calificó a Villarruel como “domadora de bombillas” y la vinculó con posibles alianzas políticas fuera del oficialismo.

Leé además

El Gobierno reafirma a Manuel Adorni y espera a que la Justicia actúe.

Los Milei creen "superado" el capítulo Manuel Adorni y buscan dejar atrás la controversia

Por Redacción Política
Federico Sturzenegger afirmó que el Gobierno no quiere salarios de Haití.

El plan del Gobierno para subir salarios: Sturzenegger puso como meta a Japón y Polonia

Por Redacción Política

El cruce se produjo en redes sociales, donde la legisladora reaccionó a una publicación que analizaba un eventual acercamiento entre la titular del Senado y el expresidente Mauricio Macri.

Críticas y acusaciones en redes

En ese contexto, Lemoine cuestionó las intenciones políticas de Villarruel y aseguró: “Villarruel lee el tuit y ya empieza a planear cómo hacerle un golpe a Mauricio”, en una frase que reflejó el nivel de confrontación dentro del espacio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2050951832269160914&partner=&hide_thread=false

La diputada, cercana al presidente Javier Milei, profundizó sus cuestionamientos al poner en duda la lealtad política de la vicepresidenta y su permanencia dentro del esquema libertario.

Una proyección con la oposición

En tono irónico, Lemoine también proyectó un posible futuro electoral de Villarruel fuera del oficialismo y lanzó: “va a terminar en fórmula con Moreno la domadora de bombillas”, en referencia al dirigente peronista Guillermo Moreno.

Con esa declaración, buscó marcar una distancia ideológica y reforzar las diferencias internas que atraviesan al oficialismo, especialmente en torno al rol y la agenda propia que Villarruel viene desarrollando desde el Senado.

El episodio suma un nuevo capítulo a la interna dentro del espacio libertario, que en las últimas semanas mostró señales crecientes de tensión entre distintos sectores del Gobierno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sesión del Senado en el Congreso Nacional. (archivo)

La Libertad Avanza impulsa otros 30 pliegos al Senado: guiño a la "familia judicial"

Por Silvia Rajcher
Tras el informe de gestión en el Congreso, Tailhade cuestionó el viaje de Adorni a Uruguay.

Tailhade redobló críticas contra Adorni y habló de "corrupción galopante"

Por Redacción Política
Todos los rumores y tensiones de la política mendocina. Imagen: creación de IA en la plataforma Gemini.

Política en Off: luces y sombras de la peatonal, concejales que cobran como legisladores y...¿se lanza otro ministro de Cornejo?

Por Juan Carlos Albornoz
Kicillof impulsa un proyecto de ley para expropiar y reactivar obras paralizadas por Javier Milei

Buenos Aires suspendió la entrega de alimento a más de 2 millones de familias y hay quiebre en la oposición

Por Redacción Política