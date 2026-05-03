Política en Off: luces y sombras de la peatonal, concejales que cobran como legisladores y...¿se lanza otro ministro de Cornejo?

El aplicado ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema , no estuvo en la apertura de las sesiones ordinarias de este 1 de mayo, donde dio su discurso el gobernador Alfredo Cornejo , debido a que se encuentra de licencia hasta este fin de semana.

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Sin embargo hay quienes dicen que el funcionario tiene preparado algo fuerte para su vuelta a la actividad. Al parecer, Mema haría su lanzamiento como candidato a gobernador .

Afirman que el joven funcionario -acaba de cumplir 40 años-, quien fuera candidato a intendente de Luján de Cuyo en las elecciones de 2023, avisó en el gabinete de Cornejo que se lanzará a la competencia por el sillón de San Martín. "Le dieron una encuesta donde tuvo un crecimiento de su imagen y eso lo envalentonó" , comentan también algunas fuentes.

Hasta no hace mucho, ciertas personas mencionaban a Mema como una suerte de articulador de la "liga generacional" de los funcionarios de Cornejo , compuesta entre otros por Jimena Latorre, Mercedes Rus, Rodolfo Montero, Víctor Fayad y Facundo Biff i; y en este contexto le daban chances para 2027. Pero sus posibilidades parecieron acotarse a comienzos de este año, a partir del lanzamiento de un cornejista histórico, con más experiencia y un poco mayor que Mema, pero no tanto: el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar .

¿Pedirá pista Mema nomás?

La "peatonal electoral" del 1 de Mayo

Si la Fiesta de la Vendimia fue la oportunidad para lanzarse como candidatos de varios dirigentes, la asamblea legislativa fue la ratificación de esos intereses, ya con hinchadas propias.

Sabido es que Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suárez compiten por ganarse la bendición de Alfredo Cornejo para 2027 y la vereda de la Peatonal fue un campo más de esa disputa.

En el medio, otro de los posibles candidatos pero del peronismo, quedó pegado en ese show de forma bizarra: Matías Stevanato.

García Zalazar no movió militancia para que lo aclame, sino que decidió llevar a todo “su” ministerio de Cultura, Educación e Infancias, para mostrar músculo de gestión.

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Cerca de 40 personas lo escoltaron en tropa desde la Peatonal hasta el salón de la Legislatura, en un desfile muy llamativo. “Es que es el ministerio más grande”, dijo un asesor.

Minutos después llegó Suárez y atendió a la prensa, con su militancia coreando a los gritos “Ulpiano Suárez gobernador” del otro lado de las vallas.

En el medio, los peronistas se organizaban para anunciar su nuevo interbloque con La Unión Mendocina y esperaban por Stevanato y Flor Destéfanis para sacarse la foto formal.

Entonces el intendente de Maipú se cruzó con Suárez y se fundieron en un abrazo, quedando de frente a las cámaras y se dio una improvisada conferencia de prensa. Al peronista no le agradó para nada, simuló simpatía y aprovechó para escaparse apenas pudo.

Por su lado, Suárez opacó sin querer el lanzamiento del bloque PJ y se mostró como un dirigente abierto a dialogar con la oposición, sembrando la duda hasta de un frente amplio con el PJ. Los peronistas lo toman con humor y dicen “si quiere venirse al PJ, no hay problema”.

Concejales que cobran como legisladores

El Concejo Deliberante de Guaymallén anunció un recorte en cargos equivalente a unos 500 millones de pesos anuales, pero hay quienes dicen que todavía habría "más para ajustar" en ese ámbito si existiera decisión política para avanzar.

Por ejemplo, nada se dijo en esta ocasión de los sueldos de los 12 ediles que lo componen, quienes embolsan entre 4,5 y 5 millones de pesos por mes (dependiendo del pago del Impuesto a las Ganancias), cifra muy parecida a la que reciben los propios diputados y senadores provinciales por su tarea. Y superior a la que cobran ediles de otros departamentos, como los de Capital, por ejemplo, que reciben unos 3,7 millones de pesos por la misma labor.

Concejo Deliberante de Guaymallén. Prensa HCD Guaymallén. Concejo Deliberante de Guaymallén. Prensa HCD Guaymallén.

No es que no se hablara del tema salarios, de todos modos. En Guaymallén, el recorte de dietas (el incluso del sueldo del intendente) lo propuso antes de irse el ya exconcejal del radicalismo Miqueas Burgoa, un outsider fácil de ignorar para la "corpo" política del Concejo, que históricamente se autopercibe como algo más que un "simple Deliberante". Por eso, al parecer, los salarios de los concejales de este departamento van a seguir sólidamente enganchados al del intendente y el del propio gobernador.

El recorte actual de todos modos ya sirvió para bajar de tres a una sola las secretarías del Deliberante. Sus titulares cobraban la nada despreciable cifra de 4 millones de pesos por mes. Dieron de baja entre ellas a la denominada "Secretaría General", que era "un invento para acomodar amigos" que se creó en la gestión de la concejal Verónica Cancela, dicen los más ácidos. También bajarán de cuatro a una sola las direcciones, donde los salarios rondaban los nada despreciables 3,5 millones de pesos mensuales.

La interna que se reaviva

Una más del Concejo Deliberante de Guaymallén, que se parece a la Legislatura provincial no sólo por los sueldos y las ínfulas de sus integrantes, sino también por sus intrigas.

Un par de días antes de que se anunciaron los recortes antes detallados, asumieron, sin demasiada comunicación oficial, los nuevos ediles departamentales.

A partir de este recambio, la alianza radical-libertaria pasará a controlar en la nueva etapa 8 de las 12 bancas y el intendente Marcos Calvente, aunque esto todavía no ha sido oficializado, parece tener decidido quién lo presidirá: Fabricio Lucero, exdirector de Servicios Públicos y presidente de la UCR de Guaymallén.

De ser así, la definición dejará nuevamente expuesta la ya famosa interna del oficialismo departamental, ya que en ese cargo estuvo hasta no hace mucho tiempo otra radical: Verónica Cancela. Cancela, quien tiene fama de "áspera", fue nuera del exintendente Marcelino Iglesias, quien está enfrentado con el jefe comunal actual, y por eso resultó desalojada de la presidencia. Pero además, forma parte de una subdivisión dentro del oficialismo, compuesta por dos concejales rebeldes más: Ezequiel Genovese y Florencia Triviño.

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Muchos se preguntan cómo se van a llevar estos bandos en el futuro, a lo que hay que agregarle un elemento extra: al Deliberante se sumó esta semana una concejal del sector petrista.

Se trata de Adriana Ruth Tixeira, quien en el acto fue acompañada por el propio diputado nacional Luis Petri (quen fue el gran ausente en el acto del 1 de mayo pero a este acto menor sí fue) y su armador provincial, el diputado provincial Ismael Jadur ¿De qué lado de la interna radical jugará la nueva concejala?

Una "animalada" frente a la Legislatura

Esta semana, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad la llamada "ley Ágata", una iniciativa que promueve medidas diversas contra el maltrato animal. El nombre de la ley homenajea a una mula que fue brutalmente golpeada hasta la muerte en San Rafael, en 2024.

Quien se puso al frente a este proyecto fue la diputada del PRO, Laura Balsells-Miró, quien lleva meses militándola y tuvo su momento de esplendor después de la exitosa votación este miércoles.

ágata

En efecto, Balsells-Miró se sumó una foto grupal en la peatonal Sarmiento, en la que apareció rodeada de personas sonrientes que llevaban remeras con el nombre de la ley. Los impulsores de la norma y ahora fanáticos de Lula plantaron una mula de juguete gigante frente a la Legislatura y carteles con diversos reclamos relacionados con los animales. Entre ellos, uno que recordaba que el Tortugo Jorge logró la libertad hace tiempo, pero en cambio todavía funciona en la misma zona del acuario un serpentario que debería desaparecer.

Salvo por las hinchadas políticas que copan la peatonal Sarmiento cada 1 de mayo, las cuales son infladas por los aparatos de los dirigentes a quienes alientan, es raro encontrar en las puertas de la Legislatura una auténtica manifestación de apoyo a una legisladora. Pero el caso de "la Lula" fue claramente una excepción.