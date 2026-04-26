Política en Off: Milei tendrá candidato en Mendoza, Abed busca a su sucesor y una interna que afecta las "pequeñas cosas"

Tras la reunión de Karina Milei con Alfredo Cornejo de la semana pasada, empezó a circular una versión que favorecía al Gobierno provincial: teóricamente el comando nacional de La Libertad Avanza había decidido no meter el año entrante un candidato a gobernador en Mendoza. Se ligó ese trascendido a uno similar, distribuido en Estados Unidos en medio de la misión que encaró Javier Milei con los gobernadores aliados en marzo, que también sugería lo mismo.

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Pues bien, esta versión empezó a caer en una reunión discreta que protagonizaron el gobernador y los intendentes hace pocos días, en la cual primero se habló del proyecto para consagrar la autonomía municipal en la Constitución de la provincia y luego, por supuesto, se dio rienda suelta para la rosca .

Primero, lo conocido: se informó allí que la alianza UCR/LLA está firme para las elecciones 2027. A eso se sumó que las elecciones provinciales podrían ser desdobladas para que los distritos aliados generen presuntos buenos resultados y se produzca un buen escenario político/electoral para Milei en la elección general a nivel nacional. Aunque eso no está resuelto aún.

Pero en materia de logística y candidaturas, la conclusión de este encuentro fue que "no es real" que Luis Petri puede tener algún veto de su sector político para competir por la gobernación de Mendoza el año que viene. Y que, en todo caso, los radicales tendrán que enfrentarlo en una PASO , mecanismo al que se aferra el radicalismo mendocino a pesar del proyecto para eliminarlas de Milei .

"Eso no es cierto, nadie puede impedir que alguien sea candidato", ratificó en las últimas horas un importante dirigente oficialista, sobre la teoría de la "zona liberada" por Milei que ventilaba el cornejismo la semana pasada. La verdad verdadera le cae muy bien al intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, que se siente fuerte para la primaria. Pero no tanto al Gobierno, que no tendrá pista libre para imponer al sucesor de Cornejo.

Para qué se florea el Peti Lombardi

La carrera por el 2027 arrancó antes de tiempo y en el cornejismo ya nadie disimula. Mientras Alfredo Cornejo sigue midiendo presuntos candidatos en silencio, varios anotados hacen méritos en público.

Ahí aparecen los de siempre: el intendente Ulpiano Suárez y el ministro cornejista Tadeo García Zalazar. A ellos se suman otros ministros, también del núcleo duro del mandatario provincial.

Sin embargo, en los últimos días empezó a colarse otro nombre en la conversación: el “Peti” Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.

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Casualidad o no, el legislador viene mostrando hiperactividad en las redes sociales: X, Instagram, TikTok… donde haya cámara, aparece. En la rosca dicen que no es espontáneo. “Hay que instalarlo”, repiten.

El problema, admiten por lo bajo, es que por ahora “no mide” afuera del círculo político. Por eso el operativo "visibilidad". Igual, nadie se juega demasiado: hoy lo ven lejos del sillón grande. Pero el movimiento no sería gratis… si no llega a la Gobernación, podría terminar aterrizando el año que viene en la Municipalidad de Las Heras, para ser el sucesor de Francisco Lo Presti.

Mario Abed ya sondea sucesores

En Junín ya se comienza a sentir el famoso “last dance” de Mario Abed. Tal como reveló hace dos semanas Política en Off, el veterano "intendente del Este", contra todos los pronósticos, no tiene pensado ir por otro mandato en 2027.

En consonancia con esta novedad, el intendente ya comunicó que estos dos años que le quedan de gestión en el municipio de sus amores serán sus últimos en la actividad política.

“El Marito”, como le dicen en el Este aliados y adversarios con afecto sin distinción de colores, dejará la política después de más de cuatro décadas de actividad. Ya sin el mismo ímpetu que antes, Abed quiere dedicarse a pasar tiempo con su familia y también con sus emprendimientos.

abedddd Mario Abed junto a senadores propios en la jura de los nuevos legisladores.

Aunque todo puede cambiar a último momento respecto de la política en general, parece haber una certeza: no va a seguir en el municipio. Pero antes de irse, dicen que pretende dejar “la casa ordenada”. Por eso ya tendría dos nombres elegidos para que disputen la sucesión: el senador y presidente de la UCR departamental, David Sáez; y el concejal Mario Ana son los que pican en punta. Pero no son los únicos.

En el municipio no descartan que se meta en la conversación Mario Morón (Obras Públicas), aunque el que siempre está al acecho también es Ricardo Morcos, histórico ladero del intendente.

De hecho, en una reunión reciente Abed habría apretado el acelerador: les pidió a los suyos que “se muevan” porque, si no, “aparece Morcos”.

¿Vendetta en el PJ?

La interna del peronismo mendocino entre el sector de los intendentes del PJ y La Cámpora kirchnerista ya no se disimula. Y lo que viene promete elevar la escalada de agresiones mutuas, que empezó poco después de las elecciones de octubre.

La semana que viene, el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista definirá el futuro de un grupo de dirigentes ligados a La Cámpora que compitieron "por afuera" en los comicios departamentales del 22 de febrero. La lista de presuntas "víctimas" de la sanción partidaria es larga, porque este sector presentó candidatos a concejales en tres departamentos. Entre ellos, San Rafael, la comuna que conduce Omar Félix, hermano del presidente del PJ Emir. Por ello, el clima interno se pone cada vez más espeso.

Puertas adentro ya no juegan al misterio: “Les van a suspender la afiliación a los de La Cámpora”, lanzó al cierre de esta nota, bajo el secreto del off, sin rodeos, un dirigente del sector de los intendentes. Mientras que del lado del kirchnerismo algo se huelen y han criticado a Emir Félix de manejar el partido “desde el tribunal de disciplina".

La sanción sería dura: cuatro años de desafiliación del PJ para los sancionados. Esto los dejaría sin chances de competir en las próximas elecciones. Pero más que castigo, algunos leen esta sentencia anticipada como un verdadero pase de factura.

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¿El antecedente? Lo que pasó en Jujuy, donde el PJ está intervenido por la conducción nacional kirchnerista, con la senadora Carolina Moisés y otros afiliados, quienes fueron suspendidos por inconductas tales como ir en listas de candidatos ajenas a las del peronismo. Moisés no es una legisladora más: también se hizo famosa por votar a favor del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de Javier Milei en el Congreso nacional.

La sanción a la senadora jujeña vino de la mano de Aníbal Fernández y todavía resuena. Tanto que, ahora, en Mendoza, la historia se va a repetir, pero en modo inverso: el castigo recaerá en el kirchnerismo ¿Será una vendetta?

Una interna que afecta hasta las pequeñas cosas

Detrás de las paredes del edificio del Poder Judicial se vive una interna feroz que se manifiesta tanto en los gestos grandes como en los pequeños.

Por ejemplo, una situación recurrente es que algunos ministros de la Corte no se enteran de las invitaciones que reciben porque el canal oficial (como todo en la vida, se trata de un grupo de Whastapp) en muchas ocasiones no comunica a algunos integrantes de las invitaciones oficiales que reciben.

En la pasada Fiesta de la Vendimia, uno de los supremos tuvo que pedirle en persona al intendente de Luján, Esteban Allasino, que lo invitara a la celebración, porque no la había recibido por el canal oficial. De no ser así, se habría perdido el show de Alejandro Lerner.

El colmo se produjo esta semana. Algunos ministros de la Corte no habían recibido su invitación oficial nada menos que para el foro federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (Fofecma), que se realizó en la provincia.

Enterado de lo que ocurría, uno de ellos trató de salir del paso invitando a sus colegas personalmente, pero cometió un error: les pasó un programa viejo en el que todavía figuraba el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, quien había sido uno de sus principales organizadores, entre los expositores.

PROGRAMA 41° JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA-2

Luego de un rato, cuando se dio cuenta, distribuyó entre sus pares el panfleto definitivo, que llevaba el nombre del remplazante de D'Agostino en el foro y en la función gubernamental: Juan Carlos Jaliff.