Luis Caputo y el hijo de Trump se enfrentaron contra un periodista británico por el tema Malvinas

Un fuerte cruce protagonizado por Luis "Toto" Caputo , Eric Trump y el periodista británico Piers Morgan se desató este sábado en redes sociales. La discusión se produjo en el contexto de disputa diplomática por las Islas Malvinas.

Los kelpers le respondieron a Estados Unidos ante la posibilidad de que retiren su apoyo al Reino Unido por Malvinas

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Este viernes, el periodista británico, Piers Morgan, compartió un posteo en su cuenta de X en respuesta a las advertencias de Trump de retirar su apoyo al Reino Unido por las Malvinas. En el posteo, el comunicador sugirió recuperar la colonia norteamericana por parte de los ingleses.

"Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces debemos recuperar Estados Unidos . Una manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense. El rey Carlos puede anunciarlo al Congreso la semana que viene", señaló

Quien se expresó al respecto fue Eric Trump, hijo del Presidente de Estados Unidos, quien le respondió al periodista con un irónico comentario. "Piers, te quiero, pero la última vez no te fue muy bien… empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Es solo una sugerencia", comentó

Del lado argentino, quien se sumó al cruce fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un posteo aún más irónico. "Tenga en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. No digas más ", señaló

Ante la repercusión masiva que tuvo la discusión, el comunicador británico aclaró que sólo se trataba de un comentario sarcástico. "Dado que esto ya ha sido visto 6 millones de veces, y *algunos* seguidores estadounidenses parecen haber suspendido mi prueba de sarcasmo británico, me gustaría aclarar que no estoy planeando una invasión inminente de Estados Unidos para recuperar territorios", señaló

Luis Caputo- posteo Luis "Toto" Caputo se sumó al cruce por Malvinas X

El contexto de tensión entre Estados Unidos y Reino Unido

Reino Unido reafirmó su postura histórica sobre las islas Malvinas luego de que se filtrara, según la agencia Reuters, que Estados Unidos analiza quitar su respaldo histórico a Londres en la disputa por el archipiélago a modo de "castigo" por no tener su apoyo en la guerra contra Irán.

Entre las opciones mencionadas en las operaciones militares de Washington, figuraba reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas, territorio reclamado por Argentina, hoy con Javier Milei al poder y como aliado de Trump.

Un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, expresó con contundencia: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland (el nombre que usan los británicos para referirse a Malvinas). Es una posición de larga data y no ha cambiado”.