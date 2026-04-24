24 de abril de 2026 - 09:19

Aseguran que Estados Unidos evalúa retirar su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas

Un memorándum filtrado del Pentágono revela que el gobierno de Donald Trump considera "sancionar" a sus aliados de la OTAN. Entre las opciones figura dejar de respaldar a los británicos por las islas.

Estados Unidos estaría evaluando retirar su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas.

Estados Unidos estaría evaluando retirar su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Según reveló la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos evalúa quitarle el apoyo diplomático al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas. La medida responde a una estrategia del Pentágono para "castigar" a los aliados de la OTAN que se han negado a brindar apoyo total en la guerra contra Irán.

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La tensión entre Washington y Londres alcanzó su punto máximo ante la negativa británica de conceder derechos de acceso, bases y sobrevuelo para las operaciones ofensivas en Medio Oriente. En respuesta, el Departamento de Guerra estadounidense comenzó a diseñar opciones para que sus aliados "dejen de ser un tigre de papel".

Reuters tuvo acceso a un correo electrónico interno donde el Pentágono esboza alternativas para "disminuir la sensación de privilegio entre los europeos". Entre las propuestas más disruptivas se encuentra la de reconsiderar el apoyo a las "posesiones imperiales" europeas, mencionando a las Islas Malvinas.

El presidente estadounidense Donald Trump
Estados Unidos cuestiona la falta de apoyo de los aliados de la OTAN.

Estados Unidos cuestiona la falta de apoyo de los aliados de la OTAN.

Actualmente, el Departamento de Estado reconoce la administración británica de las islas, pero admite el reclamo de Argentina.

"Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros", declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.

Trump contra Starmer: "No es Winston Churchill"

Donald Trump y calificó al primer ministro británico Keir Starmer de "cobarde" por su renuencia a unirse plenamente a la ofensiva contra Irán y llegó a ridiculizar el poderío naval británico describiendo sus portaaviones como "juguetes". "No es Winston Churchill", dijo el republicano ante los medios.

Si bien el Reino Unido cedió parcialmente al permitir misiones "defensivas" desde sus bases para proteger residentes en la región ante represalias iraníes, la Casa Blanca considera que el gesto es insuficiente y tardío.

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