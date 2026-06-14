14 de junio de 2026 - 12:39

Dos helicópteros chocaron sobre un concesionario en Brasil: seis personas muertas

La tragedia ocurrió en Río de Janeiro. Uno de las aeronaves se incendió tras caer cerca de 20 autos estacionados.

Tragedia en Brasil.

Tragedia en Brasil.

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Gentileza TN
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Seis personas murieron este domingo tras la colisión de dos helicópteros que volaban sobre Río de Janeiro, Brasil. El choque ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes y terminó con ambas aeronaves estrelladas en el predio de un concesionario de vehículos.

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El operativo movilizó a más de 40 bomberos y cerca de 20 unidades de emergencia. Según informaron medios locales, una de las aeronaves impactó contra cerca de 20 autos estacionados antes de incendiarse, mientras que la otra cayó en un sector distinto del depósito y no explotó.

Videos de la tragedia: seis personas fallecidas

El primer informe del equipo de rescate manifestó que los helicópteros chocaron en pleno vuelo y comenzaron a precipitarse sobre las calles Beth Lago y Rivadávia Campos. La explosión de una de las máquinas generó una columna de humo que pudo observarse a varios kilómetros.

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Todas las víctimas fatales eran ocupantes de las aeronaves. Cinco de ellas viajaban en el helicóptero que se incendió tras el impacto, mientras que el piloto del segundo aparato también perdió la vida. Por el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de los fallecidos.

La Fuerza Aérea Brasileña informó que uno de los helicópteros involucrados era un Eurocopter France Aérospatiale AS 350B2 “Esquilo”, identificado con la matrícula PR-DJJ. El otro aparato era un Bell Helicopter 206B, matrícula PP-MAC, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto.

Mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó la colisión, los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para extinguir el incendio, retirar los restos de las aeronaves y asegurar la zona afectada.

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