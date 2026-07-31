Desde Brasil vuelven a la carga por Colidio y en River se enciende una alarma

Cuando parecía que el mercado de pases de River transcurría sin sobresaltos en sus últimas horas, desde Brasil surgió un nuveo interesado por Facundo Colidio. Vasco da Gama comenzó a seguir de cerca la situación del delantero y realizó los primeros sondeos para conocer las condiciones de una eventual negociación.

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Por el momento no existe una oferta formal, aunque el interés ya fue confirmado y el club carioca analiza avanzar en los próximos días por el atacante de 26 años, una de las piezas importantes del plantel millonario.

No es la primera vez que Colidio aparece en el radar del fútbol brasileño. Hace apenas un año Flamengo intentó conocer su situación, pero River dejó en claro que no tenía intenciones de desprenderse del jugador y fijó una cifra cercana a los 30 millones de dólares para iniciar cualquier conversación.

Además, el propio delantero manifestó en aquel momento su deseo de continuar en Núñez, decisión que poco después quedó ratificada con la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027.

River tiene la última palabra

Más allá de la consulta realizada desde Brasil, River mantiene una posición favorable. Colidio tiene contrato vigente y la dirigencia no está obligada a negociar, por lo que cualquier posible transferencia dependerá exclusivamente de las condiciones económicas que lleguen a las oficinas del club.

El delantero posee una cotización cercana a los cinco millones de euros (en algunos sitios web) aunque en Núñez consideran que su valor de mercado es considerablemente superior por su presente futbolístico y la importancia que tiene dentro del plantel.

Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores. GENTILEZA.

Una operación que podría abrir otra puerta

En caso de concretarse una venta o un préstamo al exterior una vez cerrado el mercado local, River obtendrá un cupo adicional para incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre.

Por eso, una eventual salida de Colidio no solo representaría una baja deportiva, sino que también abriría la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada.

Un jugador consolidado en el Millonario

Desde su llegada a mediados de 2023, proveniente de Tigre, Colidio se ganó un lugar dentro del equipo y se convirtió en uno de los futbolistas con mayor continuidad del plantel.

El delantero disputó 135 partidos oficiales con la camiseta de River, convirtió 32 goles y aportó 14 asistencias. Además, fue parte de los planteles que conquistaron el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

Mientras Vasco da Gama evalúa dar el siguiente paso, en Núñez saben que cualquier avance por Colidio implicará negociar por uno de los delanteros más importantes del equipo. El mercado todavía no cerró del todo y el futuro del atacante vuelve a quedar bajo la lupa.