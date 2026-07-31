Rugby: Los Pumas vs. Sudáfrica, el equipo de los Springboks confirmado

Las principales figuras del seleccionado de rugby de Sudáfrica estarán ante Argentina en Buenos Aires.

El head coach de la selección sudafricana de Rugby, Rassie Erasmus, conformó el plantel de jugadores que viajarán a la Argentina para enfrentar a Los Pumas el próximo 8 de agosto en la cancha de Vélez Sarfield.

De cara al compromiso con Los Pumas, Erasmus convocó a jugadores como al capitán de Los Boks, Siya Kolisi, quien vuelve tras una lesión y Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien a juicio de la prensa especializada es, en la actualidad, el mejor apertura del mundo. También figuran en la lista de Sudáfrica figuras experimentadas como Lood de Jager, Eben Etzebeth y Morne van den Berg.

Sudáfrica define su equipo titular Una parte del plantel de más de 40 jugadores que Erasmus citó para jugar contra Los Pumas y Los All Blacks viajará este sábado a Argentina, mientras que otro grupo permanecerá en Sudáfrica para controlar su carga de trabajo tras actuar en los primeros partidos de la liga local.

Jugadores como Cheslin Kolbe, Damian Willemse, Jesse Kriel y Ruan Nortje son parte de Los Boks que se quedarán concentrados en Johannesburgo para prepararse de cara a los choques con los oceánicos, que se desarrollarán el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

“Tratamos de lograr el equilibrio adecuado entre brindarles a algunos jugadores que regresan de una lesión y que no han tenido mucho tiempo de juego en nuestros últimos cuatro partidos una experiencia valiosa contra Argentina, mientras que al mismo tiempo gestionamos a los jugadores que han disputado muchos partidos este año”, explicó Erasmus en declaraciones a la prensa.