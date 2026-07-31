31 de julio de 2026 - 19:25

Rugby: Los Pumas vs. Sudáfrica, el equipo de los Springboks confirmado

Las principales figuras del seleccionado de rugby de Sudáfrica estarán ante Argentina en Buenos Aires.

Rugby. Rassie Erasmus entregó la lista de jugadores que enfrentarán a la Selección Argentina

Rugby. Rassie Erasmus entregó la lista de jugadores que enfrentarán a la Selección Argentina

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El head coach de la selección sudafricana de Rugby, Rassie Erasmus, conformó el plantel de jugadores que viajarán a la Argentina para enfrentar a Los Pumas el próximo 8 de agosto en la cancha de Vélez Sarfield.

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De cara al compromiso con Los Pumas, Erasmus convocó a jugadores como al capitán de Los Boks, Siya Kolisi, quien vuelve tras una lesión y Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien a juicio de la prensa especializada es, en la actualidad, el mejor apertura del mundo. También figuran en la lista de Sudáfrica figuras experimentadas como Lood de Jager, Eben Etzebeth y Morne van den Berg.

Sudáfrica define su equipo titular

Una parte del plantel de más de 40 jugadores que Erasmus citó para jugar contra Los Pumas y Los All Blacks viajará este sábado a Argentina, mientras que otro grupo permanecerá en Sudáfrica para controlar su carga de trabajo tras actuar en los primeros partidos de la liga local.

“Tratamos de lograr el equilibrio adecuado entre brindarles a algunos jugadores que regresan de una lesión y que no han tenido mucho tiempo de juego en nuestros últimos cuatro partidos una experiencia valiosa contra Argentina, mientras que al mismo tiempo gestionamos a los jugadores que han disputado muchos partidos este año”, explicó Erasmus en declaraciones a la prensa.

Las figuras de Sudáfrica para enfrentar a Los Pumas

Forwards. Lood de Jager, Ben-Jason Dixon, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Johan Grobbelaar, Cameron Hanekom, Siya Kolisi, Elrigh Louw, Wilco Louw, Zachary Porthen, Gerhard Steenekamp, Marco van Staden, Boan Venter, Jan-Hendrik Wessels, Cobus Wiese

Backs. Andre Esterhuizen, Aphelele Fassi, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Quan Horn, Herschel Jantjies, Canan Moodie, Handre Pollard, Cobus Reinach, Morne van den Berg, Edwill van der Merwe

Convocados de lujo para la gira: el capitán Siya Kolisi regresa tras una lesión, mientras que Sacha Feinberg-Mngomezulu es considerado el mejor apertura del mundo. Figuras experimentadas como Lood de Jager, Eben Etzebeth y Morne van den Berg completan una lista de peso para enfrentar a Los Pumas.

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