Los Pumas vuelven al país con tres pruebas de alto voltaje ante Sudáfrica y Australia.

La Selección Argentina de rugby inicia una nueva etapa de competencia en el país con tres test-matches de alto nivel. Felipe Contepomi apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar una serie que servirá para seguir consolidando el equipo.

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Después de completar el primer tramo de la temporada internacional, Los Pumas volverán a presentarse ante su público con una de las ventanas más desafiantes del año. El seleccionado argentino recibirá a Sudáfrica y Australia en tres encuentros de primer nivel que pondrán a prueba el crecimiento del equipo dirigido por Felipe Contepomi y servirán para continuar afianzando una identidad de juego de cara a los próximos compromisos internacionales.

La serie comenzará el sábado 8 de agosto, desde las 16, cuando Argentina reciba a los Springboks en el estadio José Amalfitani. Luego será el turno de Australia, rival al que enfrentará el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde volverá el rugby internacional de máxima categoría.

Rugby. Joaquin Oviedo y Santiago Carreras dos de los puntos altos de Los Pumas ante los británicos

El primer examen será nada menos que ante Sudáfrica, actual bicampeón mundial y uno de los seleccionados más poderosos del planeta. El conjunto dirigido por Rassie Erasmus llega con un presente sólido tras superar a Inglaterra, Escocia y Gales en el Nations Championship.

La historia también favorece ampliamente a los sudafricanos. En 40 enfre ntamientos, Los Pumas apenas consiguieron cuatro victorias y un empate, mientras que los Springboks celebraron en 35 ocasiones. Sin embargo, el antecedente más cercano alimenta la ilusión argentina: el triunfo por 29-28 conseguido en Santiago del Estero durante 2024.

Además, el encuentro tendrá un dato particular. Será la quinta presentación de Los Pumas en el estadio José Amalfitani frente a Sudáfrica, escenario donde el seleccionado argentino todavía no pudo conseguir una victoria.

Los Pumas jugarán en Mendoza frente a Australia. Gentileza.

Australia, con escalas en Jujuy y Mendoza

Tras el duelo con los Springboks, la atención se trasladará a los dos test-matches frente a Australia. El primero marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que los Wallabies jueguen un partido oficial en la provincia de Jujuy.

La serie concluirá el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, una plaza que volverá a recibir a Los Pumas en un compromiso de jerarquía internacional y donde ambos seleccionados se enfrentarán por quinta vez.

Australia también atraviesa una etapa de renovación. Ahora bajo la conducción de Les Kiss, el conjunto oceánico llegará al país después de disputar dos encuentros frente a Japón y con el objetivo de mejorar una campaña irregular en el Nations Championship, donde obtuvo una victoria y sufrió dos derrotas.

Pumas: Gonzalo Bertranou, medio scrum mendocino, volverá a jugar frente al público mendocino. Gentileza.

Contepomi apuesta al recambio

Para esta ventana internacional, Felipe Contepomi convocó a 34 jugadores y volvió a combinar referentes con jóvenes que buscan consolidarse en el seleccionado mayor.

Entre las principales ausencias aparecen Joaquín Oviedo, Julián Montoya, Gonzalo García, Justo Piccardo y Bautista Delguy, quienes debieron regresar a Europa para incorporarse a las pretemporadas de sus respectivos clubes.

En contrapartida, el entrenador recuperó piezas importantes como Gonzalo Bertranou, Tomás Lavanini y Gerónimo Prisciantelli, además de incluir varios jugadores que podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta de Los Pumas.

Más allá de los resultados, la serie aparece como una nueva oportunidad para profundizar el proceso iniciado por Contepomi y seguir ampliando la base del seleccionado argentino frente a dos de las principales potencias del rugby internacional.

Plantel de Los Pumas para los amistosos ante Sudáfrica y Australia:

Forwards: Facundo Cardozo*, Franco Carrera, Pedro Delgado, Efraín Elías, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Benjamín Ordiz*, Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler, Tobías Wade.