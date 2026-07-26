26 de julio de 2026 - 17:32

Independiente Rivadavia sumó un punto en Tucumán en el debut del Clausura

La Lepra igualó 0 a 0 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El equipo de Alfredo Berti tuvo las situaciones más claras del partido y comenzó el torneo con un empate como visitante.

La Lepra se trajo un valioso punto desde Tucumán, en su debut en el torneo Clausura de la Liga Profesional.&nbsp;

La Lepra se trajo un valioso punto desde Tucumán, en su debut en el torneo Clausura de la Liga Profesional. 

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Independiente Rivadavia visita a Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia visita a Atlético Tucumán

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Matías Fernández define ante la salida de Luis Ingolotti. El arquero alcanzó a desviar el remate y la pelota recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo.

Matías Fernández define ante la salida de Luis Ingolotti. El arquero alcanzó a desviar el remate y la pelota recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo.

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Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El inicio del segundo semestre mostró a dos equipos que sintieron el parate por el receso. A ambos les costó encontrar fluidez en el juego y generar situaciones claras, aunque con el correr de los minutos la Lepra logró mostrar una mejor versión y terminó dejando una imagen algo más convincente que la del conjunto tucumano.

Buen comienzo del anfitrión

El Decano comenzó mejor y, apenas iniciado el partido, estuvo cerca de abrir el marcador con una acción que exigió una gran respuesta de Ezequiel Bolcato, quien evitó el gol prácticamente sobre la línea. Con Laméndola y Godoy como principales protagonistas, el equipo local presionó alto, recuperó rápido la pelota y mantuvo a Independiente Rivadavia lejos de su arco durante los primeros minutos.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Alfredo Berti fue acomodándose en el partido a partir del crecimiento de Matías Fernández, quien se hizo dueño del mediocampo y le dio mayor claridad a la circulación del balón.

Matías Fernández define ante la salida de Luis Ingolotti. El arquero alcanzó a desviar el remate y la pelota recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo.

Matías Fernández define ante la salida de Luis Ingolotti. El arquero alcanzó a desviar el remate y la pelota recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo.

La más clara del partido

La ocasión más clara de la primera etapa estuvo precisamente en los pies de Fernández. Tras un preciso pase filtrado de Arce, el volante definió ante la salida de Luis Ingolotti, quien alcanzó a desviar el remate. La pelota recorrió toda la línea del arco antes de perderse por el fondo, en una acción que estuvo muy cerca de convertirse en el primer gol del encuentro.

Desde ese momento, Independiente creció en el juego, aunque le faltó profundidad para transformar ese dominio en situaciones de peligro. Atlético Tucumán, por su parte, perdió precisión en la salida y ya no logró imponer el ritmo que había mostrado en el comienzo.

Un segundo tiempo parejo

En el complemento, el Decano volvió a asumir el protagonismo territorial, aunque sin generar demasiadas oportunidades. La más peligrosa fue un potente remate de Godoy desde fuera del área que pasó apenas por encima del travesaño.

Los ingresos de Mauricio Sequeira y Tomás Bottari le aportaron mayor dinámica y frescura al ataque de la Lepra. Florentín probó con un remate que encontró una muy buena respuesta de Ingolotti, figura del conjunto local, quien poco después volvió a lucirse al ganar un mano a mano frente a Pipa Elordi.

El empate dejó un sabor agridulce para Independiente Rivadavia. Si bien tuvo las oportunidades más claras para quedarse con la victoria, sumar un punto como visitante en el debut siempre resulta valioso.

Además, el equipo mendocino afrontó este primer compromiso sin su principal figura del último torneo, el colombiano Sebastián Villa, quien fue transferido a Boca Juniors. Aun así, el conjunto de Alfredo Berti mantuvo una identidad de juego reconocible y, por momentos, mostró argumentos suficientes para ser superior a Atlético Tucumán.

Minuto a minuto y estadísticas de Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia:

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