Independiente Rivadavia sumó un punto en Tucumán en el debut del Clausura

La Lepra igualó 0 a 0 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El equipo de Alfredo Berti tuvo las situaciones más claras del partido y comenzó el torneo con un empate como visitante.

Matías Fernández define ante la salida de Luis Ingolotti. El arquero alcanzó a desviar el remate y la pelota recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo.

La Lepra se trajo un valioso punto desde Tucumán, en su debut en el torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 frente a Atlético Tucumán en su debut en el torneo Clausura de la Liga Profesional , en un encuentro disputado en el estadio Monumental José Fierro.

El inicio del segundo semestre mostró a dos equipos que sintieron el parate por el receso. A ambos les costó encontrar fluidez en el juego y generar situaciones claras, aunque con el correr de los minutos la Lepra logró mostrar una mejor versión y terminó dejando una imagen algo más convincente que la del conjunto tucumano.

Buen comienzo del anfitrión El Decano comenzó mejor y, apenas iniciado el partido, estuvo cerca de abrir el marcador con una acción que exigió una gran respuesta de Ezequiel Bolcato, quien evitó el gol prácticamente sobre la línea. Con Laméndola y Godoy como principales protagonistas, el equipo local presionó alto, recuperó rápido la pelota y mantuvo a Independiente Rivadavia lejos de su arco durante los primeros minutos.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Alfredo Berti fue acomodándose en el partido a partir del crecimiento de Matías Fernández, quien se hizo dueño del mediocampo y le dio mayor claridad a la circulación del balón.

Matías Fernández define ante la salida de Luis Ingolotti. El arquero alcanzó a desviar el remate y la pelota recorrió toda la línea de gol antes de perderse por el fondo. Gentileza. La más clara del partido La ocasión más clara de la primera etapa estuvo precisamente en los pies de Fernández. Tras un preciso pase filtrado de Arce, el volante definió ante la salida de Luis Ingolotti, quien alcanzó a desviar el remate. La pelota recorrió toda la línea del arco antes de perderse por el fondo, en una acción que estuvo muy cerca de convertirse en el primer gol del encuentro.