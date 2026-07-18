18 de julio de 2026 - 15:49

AFA: Se suspendió la final de la Supercopa entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata

La AFA informó a través de sus redes sociales que se suspendieron todos los partidos del fútbol argentino que se iban a disputar el lunes 20 y martes 21.

Se suspendió la final de la Supercopa entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia. Aún, no se sabe cuándo se jugará el encuentro.&nbsp;

Se suspendió la final de la Supercopa entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia. Aún, no se sabe cuándo se jugará el encuentro. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. Por lo tanto, no se jugará la final de la Supercopa Argentina, entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata. Además, no se terminará de disputar la fecha 21 de la Primera Nacional. Es decir, Godoy Cruz no visitará a Deportivo Madryn.

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Debido a la disputa de la final del mundial entre Argentina y España, la AFA decidió suspender los partidos de la fecha 21 de la Primera Nacional que debían disputarse el lunes y el martes.

Por lo tanto los partidos de la fecha 21 de la Primera Nacional serán reprogramados:

Defensores de Belgrano - Los Andes

Acassuso - San Telmo

Chaco For Ever - San Miguel

Central Norte - Deportivo Morón (en Padre Martearena)

Deportivo Madryn - Godoy Cruz

San Martín de San Juan - Tristán Suárez

Chacarita - Güemes SDE

Quilmes - Gimnasia de Jujuy

Colegiales - Midland

Patronato - Atlanta

Almagro - Gimnasia y Tiro

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