AFA: Se suspendió la final de la Supercopa entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. Por lo tanto, no se jugará la final de la Supercopa Argentina, entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata. Además, no se terminará de disputar la fecha 21 de la Primera Nacional. Es decir, Godoy Cruz no visitará a Deportivo Madryn.
Atento Godoy Cruz: Fecha suspendida de la Primera Nacional
Debido a la disputa de la final del mundial entre Argentina y España, la AFA decidió suspender los partidos de la fecha 21 de la Primera Nacional que debían disputarse el lunes y el martes.
Por lo tanto los partidos de la fecha 21 de la Primera Nacional serán reprogramados:
Defensores de Belgrano - Los Andes
Chaco For Ever - San Miguel
Central Norte - Deportivo Morón (en Padre Martearena)
Deportivo Madryn - Godoy Cruz
San Martín de San Juan - Tristán Suárez
Chacarita - Güemes SDE
Quilmes - Gimnasia de Jujuy
Colegiales - Midland
Patronato - Atlanta
Almagro - Gimnasia y Tiro