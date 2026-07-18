AFA: Se suspendió la final de la Supercopa entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. Por lo tanto, no se jugará la final de la Supercopa Argentina, entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata. Además, no se terminará de disputar la fecha 21 de la Primera Nacional. Es decir, Godoy Cruz no visitará a Deportivo Madryn.