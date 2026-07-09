"Con el corazón": la AFA recordó a René Favaloro después del agónico triunfo de Argentina ante Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un emotivo video para celebrar la histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . La producción tuvo como figura central a René Favaloro , el reconocido médico y cardiocirujano argentino que revolucionó la medicina con la creación del bypass coronario.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni protagonizó una noche inolvidable en Atlanta. Luego de comenzar perdiendo 2-0, logró revertir el resultado en el tramo final del encuentro y ganó 3-2 con goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández , para avanzar a los cuartos de final.

Tras ese triunfo cargado de emoción, la cuenta oficial de la AFA publicó una pieza audiovisual que rápidamente generó repercusiones entre los hinchas argentinos.

El video combina imágenes de archivo de René Favaloro con algunas de sus reflexiones, intercaladas con declaraciones de Lionel Scaloni y momentos destacados del partido ante Egipto.

La producción realiza una referencia constante al corazón , un símbolo asociado a la trayectoria del médico platense y también una metáfora de la tensión y la emoción que acompañaron la remontada argentina.

Además, la edición incluye el festejo de los jugadores tras el gol decisivo de Enzo Fernández, convertido en los minutos finales del partido, junto con imágenes de hinchas argentinos celebrando en las calles de Buenos Aires.

Selección Argentina - Egipto, por el Mundial 2026 EFE

La publicación de la AFA recibió rápidamente miles de comentarios y reacciones de los fanáticos, quienes destacaron tanto la épica del triunfo como el homenaje al reconocido médico argentino. La remontada ante Egipto quedó marcada por la tensión del encuentro y por una clasificación que llegó después de un partido definido en los últimos minutos.

Con el pasaje asegurado a los cuartos de final, la Selección Argentina ya prepara su próximo desafío: enfrentará a Suiza el sábado desde las 22 de Argentina, en Kansas City.

Argentina - Egipto, por el Mundial 2026 EFE

Quién fue René Favaloro

René Gerónimo Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923 y es considerado uno de los médicos argentinos más importantes de la historia.

Luego de trabajar como médico rural en La Pampa, desarrolló en la Clínica Cleveland de Estados Unidos una técnica quirúrgica basada en el uso de la vena safena para realizar el bypass coronario. Se trató de un procedimiento que transformó la cirugía cardiovascular a nivel mundial.

Al regresar a Argentina, fundó la Fundación Favaloro, institución dedicada a la atención médica, la investigación y la formación profesional. Favaloro murió el 29 de julio de 2000, a los 77 años, dejando un legado reconocido internacionalmente en el campo de la medicina.