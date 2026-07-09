Ciberataque a la AFA: difundieron mails que cuestionaban el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que sufrió un ciberataque luego de que comenzaran a circular correos electrónicos enviados desde una cuenta vinculada a AFA Medios . Se trató de mensajes que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto.

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Según informaron desde la entidad, los mensajes no fueron generados ni autorizados por el equipo de comunicación oficial y habrían sido enviados luego de un acceso no autorizado a una cuenta institucional.

El correo difundido entre periodistas acreditados incluía fuertes cuestionamientos al arbitraje y una frase en la que se afirmaba: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas” .

Desde la Asociación del Fútbol Argentino señalaron que detectaron un “posible envío” realizado desde una cuenta institucional y que comenzaron a analizar el alcance del incidente.

Hackearon la AFA y difundieron mails contra el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto.

Además, indicaron que trabajan para determinar cómo ocurrió el acceso y cuáles fueron las consecuencias del ataque, mientras evalúan nuevas medidas de seguridad .

Fuentes de la AFA explicaron que la información de la base de datos de la entidad habría sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio. Según esas versiones, los atacantes habrían accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

Qué decía el correo difundido

El mensaje recibido por distintos periodistas incluía críticas al arbitraje del encuentro entre Argentina y Egipto y expresaba apoyo a la selección africana.

En uno de sus fragmentos, el correo destacaba el desempeño del conjunto egipcio y mencionaba su “absoluto honor, pasión y dominio táctico”. Además, contenía una advertencia: “si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

El texto también vinculaba las supuestas decisiones arbitrales con el apoyo de Egipto a Palestina y cerraba con la frase: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.

El reclamo de Egipto y la aclaración de Argentina

La difusión de los correos ocurrió luego de los reclamos realizados por integrantes de la delegación egipcia tras la eliminación ante Argentina. El entrenador Hossam Hassan y el futbolista Mostafa Ziko habían cuestionado públicamente la actuación arbitral y planteado reparos sobre algunas jugadas del encuentro.

Sin embargo, desde la AFA remarcaron que el correo difundido no representa una comunicación oficial de la institución y pidieron a los destinatarios desestimar su contenido. Mientras continúa la investigación por el incidente informático, el seleccionado argentino ya concentra su preparación en el próximo desafío del torneo: el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.