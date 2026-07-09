9 de julio de 2026 - 20:16

Primera Nacional: Godoy Cruz sumó cuatro refuerzos y sueña con volver a encontrar el rumbo futbolístico

Godoy Cruz sacudió el mercado de pases en las últimas horas y sumó cuatro refuerzos para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.

Diego Viera volvió a Godoy Cruz. El único objetivo: es el ascenso.&nbsp;

Diego Viera volvió a Godoy Cruz. El único objetivo: es el ascenso. 

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Godoy Cruz ya tiene definido el plantel con el que encarará la segunda parte de la Primera Nacional. El club incorporó los cuatro refuerzos permitidos por el reglamento y ahora aguarda las habilitaciones correspondientes para que puedan estar a disposición del DT, Pablo De Muner.

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Las otras dos incorporaciones son el volante central uruguayo Felipe Cairus, de 26 años, procedente de Racing de Montevideo tras pasos por Nacional, Albion y Rentistas, y el extremo izquierdo Rodrigo Fernández, de 19 años, quien arribó desde Argentinos Juniors.

Los cuatro futbolistas podrían tener su estreno en la próxima fecha, siempre que la documentación quede habilitada en las próximas horas.

Primera Nacional: Godoy Cruz busca cortar la mala racha

El equipo mendocino volverá a presentarse este domingo desde las 16.30, cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte por la 20ª fecha. Godoy Cruz llega golpeado por tres derrotas en fila, todas en condición de visitante. Esa serie de resultados lo dejó fuera de la zona de Reducido. El duelo ante el Dragón será una chance para iniciar la recuperación.

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