Primera Nacional: Godoy Cruz sumó cuatro refuerzos y sueña con volver a encontrar el rumbo futbolístico

Godoy Cruz sacudió el mercado de pases en las últimas horas y sumó cuatro refuerzos para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.

Godoy Cruz ya tiene definido el plantel con el que encarará la segunda parte de la Primera Nacional. El club incorporó los cuatro refuerzos permitidos por el reglamento y ahora aguarda las habilitaciones correspondientes para que puedan estar a disposición del DT, Pablo De Muner.

Pablo De Muner está contra las cuerdas. El Tomba necesita urgente una victoria para enderezar el rumbo en la Primera Nacional. Gentileza. La principal novedad es el regreso del experimentado defensor paraguayo Diego Viera, quien iniciará su segundo ciclo con la camiseta del Expreso. A él se suma Benjamín Schamine, mediocampista de 22 años que llegó desde O'Higgins de Chile.

Las otras dos incorporaciones son el volante central uruguayo Felipe Cairus, de 26 años, procedente de Racing de Montevideo tras pasos por Nacional, Albion y Rentistas, y el extremo izquierdo Rodrigo Fernández, de 19 años, quien arribó desde Argentinos Juniors.

Los cuatro futbolistas podrían tener su estreno en la próxima fecha, siempre que la documentación quede habilitada en las próximas horas.