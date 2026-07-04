No puede como forastero: Godoy Cruz volvió a perder está vez fue ante Ciudad de Bolívar por 3 a 1

Godoy Cruz retornó a la competencia con una misión clara: empezar a cambiar la historia fuera de Mendoza, pero lamentablemente no pudo ganar de visita. En uno de los partidos correspondientes a la fecha 19° y por la Zona "A" del Torneo de primera nacional, Ciudad de Bolívar venció al Tomba por 3 a 1.

¡Mirá el tremendo despiste de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña!

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que agigantó su leyenda ante Messi y Argentina

Por la fecha decimo novena del torneo de la Primera Nacional y por la Zona "A", Godoy Cruz viajó hasta la ciudad de Bolívar para enfrentarse al mediático conjunto bonaerense. primera ronda de partidos de la segunda rueda del principal certamen de ascenso del país.

En la primera fecha, de este torneo, El Tomba fue local ante los celestes de Ciudad de Bolívar y en esa oportunidad empataron 1 a 1.

La idea de ambos es no salirse de la zona de reducido por el certamen de ascenso. Godoy Cruz venía de caer ante Central Norte por 1 a 0 en su última presentación.

No iban ni dos minutos, y en la primera llegada a fondo del partido, Guillermo Sánchez corrió solo y sin marca, descolocó al arquero de los mendocinos.

A los 5' vino la replica de los Tombinos, en una jugada similar a la del gol de Bolívar, desde tras recibió Sosa, pero se demoró y el arquero Rufinetti pudo tapar el peligro.

Cerca de los 12 minutos, en un ataque de Godoy Cruz, Brian Orosco bajó con el pecho, luego que lo habilitó Martin pino y exigió al arquero Rufinetti, que estuvo de maravillas.

hasta promediar la etapa, Godoy cruz se adueño de la pelota y tuvo varias aproximaciones, pero solo quedaron en eso porque le faltó ser más certero, pero se festeja que haya salido a buscar el empate.

Una de las más claras, Andrada dio un pase corto a Brunet y este, desde el sector izquierdo, envió un bombazo de "otro partido" , que hizo exigir al arquero Rufinetti que envió el balón al córner.

Brunet desde lejos y por el sector izquierdo envió un tiro en diagonal y casi rasante al palo izquierdo de Agustín Ruffineti, pero la pelota se fue apenas desviada.

ya en los 45, Sánchez que estaba muy atento se quedó con un rebote que dio Juan Andrada se escapó como un rayo disparó y el arquero Tombino dio rebote, desde atrás venia Francisco Larregui que de volea marcó el segundo gol para el lenco de Ciudad de Bolívar.

lamentablemente, el tanto de los locales vino en el mejor momento del cuadro de Mendoza, porque hasta el descuento de su rival de turno el expreso había sido mucho más que el club Ciudad de Bolívar.

Un minuto y medio más tarde vino la réplica Tombina, después de un tiro libre desde la izquierda, Axel Rodríguez de cabeza acortó distancia en el marcador y puso algo más de justicia en el ida y vuelta y anotó el primer gol de El Tomba en el partido.

Todo quedó 2 a 1 a favor de Ciudad de Bolívar, un resultado falto de verdad, porque el equipo mendocino fue mucho más en los primeros 45 minutos.

¿Qué pasó en el complemento?

Salió con todo Godoy Cruz, Francisco Gerometta se siguió transformando en un delantero por su sector, y se proyectó en muchas ocasiones el "4" de los Tombinos.

Cerca de los 10 minutos, el arquero Rufinetti pegó un manotazo salvador para ahogarle el grito de gol a Martin pino.

A los 20 minutos, Godoy Cruz tuvo otra ocasión importante, después de un tiro libre por derecha, el oriental Vicente Poggi de cabeza al palo izquierdo del golero Rufinetti pero la esfera se fue apenas desviado.

Un poco más tarde, otra vez Vicente Poggi, por la siniestra tiró un centro al segundo palo y su compañero Rodríguez de cabeza la envió por arriba del travesaño.

A la media hora de juego, otra vez Vicente Poggi habilitó desde la izquierda a Santiago Martínez, pero el "17" envió el balón por arriba del travesaño.

Godoy Cruz continuó con el mismo libreto, pero no pudo terminar su faena de buena manera. Y su rival de turno fue efectivo en el contragolpe y frente al arco de Ramírez.

El ultimo gol, que también fue convertido por Guillermo Sánchez, fue de un contragolpe mortífero del "9" de Ciudad de Bolívar y contó con la complicidad del golero del arquero de Godoy Cruz.

Al final, todo quedó 3 a 1 a favor de Ciudad de Bolívar. Nuevamente, el elenco godoicruceño no pudo rescatar un punto

Ahora se viene Defensores el 12 de julio, pero esa será otra historia..

Minuto MINUTO