Hallaron muerto a un conductor de Uber dentro de su auto en Rivadavia

La Justicia investiga la muerte de un conductor de Uber que fue encontrado sin vida este jueves por la mañana dentro del automóvil con el que trabajaba, estacionado sobre calle Mariano Gómez, a pocos metros de la intersección con Almirante Brown, en la ciudad de Rivadavia.

Murió la mujer que había sufrido graves quemaduras en el incendio de su casa en San Martín

Así funcionaba la banda liderada por un preso que blanqueó $800 millones del narcotráfico: penitenciarios involucrados

El hallazgo se produjo alrededor de las 9.30, luego de que un vecino diera aviso al 911 . Según indicó, un vehículo permanecía detenido desde hacía varios minutos con el motor en marcha y las balizas encendidas, sin que se observara movimiento en su interior.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar comprobaron que se trataba de un Fiat Cronos gris . Al inspeccionar el vehículo encontraron en el asiento del conductor a un hombre inconsciente . Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó que ya no presentaba signos vitales .

La víctima fue identificada como un hombre de 36 años, con domicilio en Godoy Cruz . De acuerdo con las primeras averiguaciones, se desempeñaba como conductor de la plataforma Uber.

Las primeras pericias realizadas por Policía Científica no detectaron lesiones ni signos visibles de violencia sobre el cuerpo. Además, los investigadores constataron que en el interior del automóvil permanecían el teléfono celular, la billetera y el dinero del conductor, por lo que, en una primera evaluación, quedó prácticamente descartada la hipótesis de un robo.

Los peritos trabajaron durante varias horas en la escena para relevar evidencias y preservar todos los elementos que puedan resultar de utilidad para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La alerta llegó por el GPS del vehículo

Uno de los datos que permitió reconstruir las últimas horas del conductor surgió a partir del sistema de geolocalización del automóvil.

La propietaria del Fiat Cronos, quien explota el vehículo mediante la plataforma Uber, advirtió que la unidad permanecía inmóvil desde hacía un tiempo en Rivadavia. Al intentar comunicarse telefónicamente con el chofer sin obtener respuesta, decidió informar la situación a la Comisaría 13.ª, lo que reforzó la preocupación por su estado.

El testimonio de una de las últimas pasajeras

Mientras se desarrollaban las actuaciones, una mujer se presentó en el lugar y aseguró haber sido la última pasajera del conductor.

Según relató a los investigadores, había solicitado un viaje desde Godoy Cruz con destino a Rivadavia y durante el trayecto advirtió que el chofer tosía de manera persistente.

Ese testimonio pasó a integrar las actuaciones y será tenido en cuenta junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

Esperan el resultado de los estudios forenses

Por disposición judicial, el lugar permaneció preservado mientras trabajaban efectivos de Policía Científica y personal policial. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que ahora deberá establecer la causa de la muerte mediante las pericias correspondientes y los estudios forenses.

Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a un fallecimiento por problema de salud, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por los resultados de la autopsia y los informes médicos.