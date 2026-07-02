2 de julio de 2026 - 12:09

Propuesta de vacaciones de invierno para toda la familia: el Circo Panchito se instala en Godoy Cruz

Desde el 4 de julio, el Circo Panchito presentará funciones en Planta Uno de Godoy Cruz. Propuesta ideal para las vacaciones de invierno.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Las vacaciones de invierno suman una nueva propuesta para disfrutar en familia en Mendoza. Del 4 al 19 de julio, el Circo Panchito presentará "El Salto a la Gloria", un espectáculo que combina la tradición circense con algunos de los símbolos más representativos de la cultura argentina, en una puesta que promete sorprender tanto a chicos como a grandes.

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Las funciones se realizarán del 4 al 19 de julio, todos los días a las 16, en el espacio semicubierto ubicado en la playa de estacionamiento de Planta Uno (Ceretti 244, Godoy Cruz).

La entrada general, disponible en EntradaWeb.com.ar, tiene un valor de $15.000, mientras que los menores abonan a partir de los 3 años.

Sobre el Circo Panchito

La producción reúne números de alto impacto con piruetas, saltos acrobáticos, trapecio, contorsiones y otras disciplinas clásicas del circo, pero suma un sello propio al fusionarlas con el malambo, el tango y la pasión que despierta el fútbol argentino. El resultado es una propuesta cargada de emoción, adrenalina e identidad nacional.

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Con esta nueva creación, el Circo Panchito apuesta por un espectáculo pensado para toda la familia, donde la destreza física y el lenguaje artístico dialogan con elementos profundamente arraigados en la cultura popular argentina. La combinación de música, danza y acrobacias busca ofrecer una experiencia inmersiva que trasciende el entretenimiento tradicional del circo.

"El Salto a la Gloria" se presenta como uno de los atractivos culturales de la temporada invernal, con funciones diarias que invitan a compartir una tarde de diversión durante el receso escolar.

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