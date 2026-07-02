Propuesta de vacaciones de invierno para toda la familia: el Circo Panchito se instala en Godoy Cruz

Las vacaciones de invierno suman una nueva propuesta para disfrutar en familia en Mendoza. Del 4 al 19 de julio, el Circo Panchito presentará "El Salto a la Gloria", un espectáculo que combina la tradición circense con algunos de los símbolos más representativos de la cultura argentina, en una puesta que promete sorprender tanto a chicos como a grandes.
Las funciones se realizarán del 4 al 19 de julio, todos los días a las 16, en el espacio semicubierto ubicado en la playa de estacionamiento de Planta Uno (Ceretti 244, Godoy Cruz).
La entrada general, disponible en EntradaWeb.com.ar, tiene un valor de $15.000, mientras que los menores abonan a partir de los 3 años.
Sobre el Circo Panchito
La producción reúne números de alto impacto con piruetas, saltos acrobáticos, trapecio, contorsiones y otras disciplinas clásicas del circo, pero suma un sello propio al fusionarlas con el malambo, el tango y la pasión que despierta el fútbol argentino. El resultado es una propuesta cargada de emoción, adrenalina e identidad nacional.
Con esta nueva creación, el Circo Panchito apuesta por un espectáculo pensado para toda la familia, donde la destreza física y el lenguaje artístico dialogan con elementos profundamente arraigados en la cultura popular argentina. La combinación de música, danza y acrobacias busca ofrecer una experiencia inmersiva que trasciende el entretenimiento tradicional del circo.
"El Salto a la Gloria" se presenta como uno de los atractivos culturales de la temporada invernal, con funciones diarias que invitan a compartir una tarde de diversión durante el receso escolar.