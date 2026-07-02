Propuesta de vacaciones de invierno para toda la familia: el Circo Panchito se instala en Godoy Cruz

Desde el 4 de julio, el Circo Panchito presentará funciones en Planta Uno de Godoy Cruz. Propuesta ideal para las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno suman una nueva propuesta para disfrutar en familia en Mendoza. Del 4 al 19 de julio, el Circo Panchito presentará "El Salto a la Gloria", un espectáculo que combina la tradición circense con algunos de los símbolos más representativos de la cultura argentina, en una puesta que promete sorprender tanto a chicos como a grandes.

Las funciones se realizarán del 4 al 19 de julio, todos los días a las 16, en el espacio semicubierto ubicado en la playa de estacionamiento de Planta Uno (Ceretti 244, Godoy Cruz).

La entrada general, disponible en EntradaWeb.com.ar, tiene un valor de $15.000, mientras que los menores abonan a partir de los 3 años.

Sobre el Circo Panchito La producción reúne números de alto impacto con piruetas, saltos acrobáticos, trapecio, contorsiones y otras disciplinas clásicas del circo, pero suma un sello propio al fusionarlas con el malambo, el tango y la pasión que despierta el fútbol argentino. El resultado es una propuesta cargada de emoción, adrenalina e identidad nacional.

image Con esta nueva creación, el Circo Panchito apuesta por un espectáculo pensado para toda la familia, donde la destreza física y el lenguaje artístico dialogan con elementos profundamente arraigados en la cultura popular argentina. La combinación de música, danza y acrobacias busca ofrecer una experiencia inmersiva que trasciende el entretenimiento tradicional del circo.