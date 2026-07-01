El fenómeno pop K4OS llega a Mendoza: quedan las últimas entradas para el show en el Arena Maipú

La banda pop visitará por primera vez la provincia el 9 de julio en el Arena Maipú. Dónde comprar las entradas para el show.

La nueva sensación del pop argentino desembarca por primera vez en Mendoza. K4OS presentará su exitoso 4EVER Tour el próximo 9 de julio en el Arena Maipú Stadium, en el marco de una gira que ya agotó múltiples funciones en Buenos Aires y distintas ciudades del país.

Quedan las últimas entradas disponibles en Ticketek.com.ar (clientes Visa BBVA 6 Cuotas sin interés) y boletería del Arena Maipú (solo en efectivo).

La revelación del pop argentino Integrado por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más fuertes de la escena pop actual. Con una propuesta que combina música, coreografías, estética visual y una fuerte conexión con las redes sociales, la girl band logró construir una comunidad de fans propia (los llamados “K4óticos”) y posicionarse como una referencia para una nueva generación.

El show llega en el marco de la presentación de “4EVER”, el primer álbum de estudio del grupo, un disco pop cargado de energía, amistad, empoderamiento y canciones pensadas como la banda sonora de toda una generación. El trabajo incluye temas como “Té Kila”, “UFF BABY”, “RAGE”, “PUSH4FUN” y “ADN”, consolidando el universo musical y estético que la banda viene construyendo desde sus primeros lanzamientos.

image Producido por OHMYPOP (Lucas Murúa) junto a las propias integrantes, “4EVER” refleja el crecimiento artístico de K4OS y su participación activa en cada decisión creativa y musical. El álbum fue presentado oficialmente con un gran evento en Buenos Aires y marcó el inicio de una etapa histórica para la banda, que rápidamente agotó funciones en el Teatro Gran Rex y confirmó su expansión con una gira nacional e internacional.

La experiencia en vivo de K4OS combina un importante despliegue visual, pantallas, cambios de vestuario, coreografías y una puesta inspirada en los grandes shows pop internacionales. En cada presentación, la banda reafirma el vínculo con su público y transforma cada concierto en una verdadera celebración colectiva. Los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto y ambos deberán tener entrada.