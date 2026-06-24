Los Fabulosos Cadillacs anuncian un show en Mendoza: cuándo será y dónde comprar las entradas

El célebre grupo liderado por Vicentico regresa para presentarse en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia. Este jueves salen a la venta los tickets.

La histórica banda argentina Los Fabulosos Cadillacs concretará su regreso a la provincia de Mendoza el próximo sábado 19 de septiembre a las 21. El concierto se llevará a cabo en el emblemático escenario del Teatro Griego Frank Romero Day y formará parte de su gira mundial denominada "LFC Tour 2026 · 40 Aniversario". Este tour internacional celebra las cuatro décadas de trayectoria de la agrupación, recorriendo diversos puntos de América Latina, Estados Unidos y Europa.

El evento se presenta como una oportunidad única para repasar la historia de una de las agrupaciones más influyentes y perdurables del rock latinoamericano. A lo largo de sus cuarenta años de existencia, los liderados por Vicentico y Flavio Cianciarulo han construido una identidad artística propia mediante la fusión de géneros como el rock, el ska, el reggae, el punk y los ritmos latinos, consolidando un sonido característico que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular iberoamericana.

El impresionante repertorio de Los Fabulosos Cadillacs El repertorio de la banda se ha transformado con el paso del tiempo en una colección de himnos populares que continúan vigentes y logran emocionar a públicos de todas las edades. Entre las composiciones más destacadas que forman parte de su obra se encuentran clásicos indiscutibles como Matador, Vasos vacíos, Mal bicho, Siguiendo la luna y Yo no me sentaría a tu mesa. Estas canciones son solo una muestra del catálogo musical que la agrupación interpretará ante el público mendocino en lo que se proyecta como una celebración histórica.

A lo largo de su carrera, Los Fabulosos Cadillacs han cosechado importantes reconocimientos a nivel internacional que respaldan su estatus global. Entre sus hitos más significativos se incluyen la realización de múltiples giras multitudinarias, su emblemática participación en el formato MTV Unplugged, así como distinciones en los premios Latin Grammy y el Grammy anglo. Actualmente, la agrupación mantiene intacta su alta capacidad de convocatoria en los distintos continentes que visita, reafirmando de este modo la vigencia y el alcance internacional de su propuesta musical.