Miguel Mateos dio un show apabullante de clásicos en el Arena Maipú

Todo aquel que haya asistido a un recital en vivo de Miguel Mateos , creo yo, guarda una duda secreta: es la de preguntarse si alguna vez esas canciones que el artista repasa una y otra vez en sus shows , fuera del repertorio más nuevo, van a “ gastarse alguna vez ”. Lo supongo porque es una pregunta que yo mismo me hago: oyente desde muy joven y admirador de la obra de este músico, celebro cada vez que incorpora algunas de sus gemas olvidadas en los conciertos, pero no por eso puedo decir que haya pasado alguna vez eso que la pregunta esconde como temor. Es decir: no. Estas canciones , talladas como un diamante, parecen inmunes a la erosión. Son, por eso, clásicos, y cuando suenan en la garganta de Mateos (una garganta privilegiada de 71 años que no ha mermado su caudal), suenan también en la garganta del público que las entona en voz alta, y también en sus corazones.

Así, junto al arsenal imbatible integrado por Perdiendo el control, Sólo una noche más, Un poco de satisfacción, Extra, extra, Un gato en la ciudad, Huevos, Un mundo feliz y (por supuesto) Tirá para arriba, se sumaron, por una parte, otros éxitos de ese entonces, como Tengo que parar o Ana la dulce, perfectas canciones pop tan frescas que parecen actuales. Y, por otro, aparecieron joyas perdidas, como Tómame mientras puedas, Luces en el mar (un tema de jazz rock que Mateos introdujo con un divertido monólogo improvisado sobre el hecho que la inspiró), la poderosa Hijos del rock and roll (con un arreglo que, según dijo, por fin le hace honor), la pegadiza Mujer sin ley y una canción algo olvidada que, para juicio de este periodista, está entre las que mejor narran la desazón de un argentino en la agonía de la dictadura que acabaría en 1983: Su, me robaste todo.

Mateos fue tan prolijo con la propuesta que no incluyó canciones suyas que se salieran del arco temporal 1981-1985. Incluso bromeó por esa razón con parte de la platea que clamaba por que cantase Bar Imperio, ya que ese tema es de 1998. Pero hubo algunas excepciones para la propuesta. Por un lado, cantó Es tan fácil romper un corazón, canción que abría el disco 2 de Solos en América de 1986, pero que Mateos confesó que tenía escrita para la época de Tengo que parar (1984), aunque le faltaba parte de la letra. “¡Por qué no la metí en Rockas vivas!”, dijo, incluso.

Las otras excepciones, algo menos atinadas (me parece) fue incluir covers de temas de la época. “Porque se me canta”, se excusó. Ellas fueron The Power of Love (1985), de Huey Lewis and the News, la canción de Volver al futuro. La otra fue Everybody Wants to Rule the World (1984), de Tears for Fears, elogiada por Mateos por “su belleza y sencillez”. Hay que decir que ambas sonaron magníficas, sólo que, tal vez, uno hubiera preferido otras joyas poco transitadas por Mateos en vivo de su propio repertorio, como Ochentango, Exilio en París o Sólo fuego.

Lo que es, como se dijo, incuestionable, es que resulta imposible no sentirse avasallado por la perfección de las canciones que ofrece Mateos cuando pone lo más selecto en el escenario, en parte no sólo porque (como decíamos) su voz permanece intacta, sino porque tiene un grupo de músicos excepcionales, capaces de avasallar a la audiencia con su sonido y calidad. Allí están el guitarrista Ariel Pozzo (que, como siempre, apabulla sin transpirarse), el exquisito bajista Charlie Giardina, el espléndido tecladista Leo Bernstein, el reconcentrado guitarrista Juan Oliver Mateos (hijo de Miguel) y el “director de la orquesta”, el siempre fiel baterista Alejandro Mateos (hermano y compañero de toda la trayectoria del músico). A ellos se sumaron, en un total acierto, tres “caños”: un trompetista, un trombonista y un saxofonista, que potenciaron la fuerza en vivo que Mateos ya impone de por sí para un show que —tal vez— se pueda poner en el podio de lo mejor que ha traído Mateos a Mendoza en los últimos tiempos.

Un show que, como el público (después de dos horas) acabó embelesado por la música, la nostalgia y la perfección sonora, terminó quedando corto. Así que la banda tuvo que salir para regalar una canción más “absolutamente fuera de repertorio”, que fue Obsesión. Una pista emblemática de la etapa solista de Mateos y que acabó siendo una muestra, y sólo una, de la usina de clásicos que este tipo de 71 años ha sido capaz de regalarnos a los argentinos.