22 de junio de 2026 - 12:33

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos anuncian show en el Arena Maipú: ya se pueden comprar las entradas

El cuarteto se dará cita en el Arena Maipú en agosto, con un show que reunirá a Euge Quevedo y LBC. Cómo adquirir las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo regresarán a Mendoza para presentarse el sábado 8 de agosto en el Arena Maipú Stadium, en una noche que promete reunir a miles de fanáticos del cuarteto. El show marcará un nuevo encuentro con el público mendocino en formato baile, con una de las propuestas más convocantes de la música popular argentina.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú (solo en efectivo). El encuentro es para mayores de 18 años.

La voz de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, una cita imperdible

Con una trayectoria que supera los 30 años, La Banda de Carlitos se consolidó como uno de los grupos más importantes del cuarteto cordobés. Bajo el liderazgo de Rubén "Kesito" Pavón, la agrupación logró construir una identidad propia dentro del género, combinando clásicos bailables con una constante renovación musical que le permitió conquistar nuevas generaciones.

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A partir de 2022, la incorporación de Euge Quevedo potenció aún más el crecimiento del proyecto. Dueña de una de las voces más reconocidas de la escena actual, la cantante se convirtió en una pieza fundamental del éxito de la banda, formando junto a Kesito una dupla que hoy encabeza los principales escenarios del país.

El presente artístico de LBC y Euge Quevedo se refleja en millones de reproducciones en plataformas digitales, presentaciones con entradas agotadas en todo el país y conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires y Europa.

Durante su paso por Mendoza, el grupo repasará algunos de los temas más celebrados de su repertorio, entre ellos "Olvidarte de mí jamás podrás", "Supera", "No podrás", "Cómo le digo", "Estrellita Mía", "Intento", "Qué agonía" y "Fragil", además de los éxitos que forman parte de sus recientes lanzamientos y colaboraciones.

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